MTV:lle langettava päätös kommenttikirjoituksesta com.pic. / Markku Ojala / All Over Press Julkaistu 19.12.2025 11:00 MTV UUTISET MTV Uutiset on saanut Julkisen sanan neuvostolta langettavan päätöksen kommenttikirjoituksesta, joka käsitteli tapahtumajärjestäjän toimintaa lippukiistassa. Kantelu ja päätös kohdistuvat MTV Uutisten 1.2.2025 julkaisemaan juttuun Kommentti: Tämän järjestäjän tapahtumiin en koske pitkällä tikullakaan – käsittämätön tapahtumaketju selittää syyn. Julkisen sanan neuvoston tekemän päätöksen mukaan jutussa oli olennainen asiavirhe, jonka toimitus korjasi puutteellisesti. Kokonaisuus ei osoittanut pyrkimystä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. Tästä voit lukea JSN:n päätöksen kokonaan: Langettava päätös 9861/MTV/25 MTV Asia: yksityisyyden suoja, totuudenmukainen tiedonvälitys MTV julkaisi näkökulmakirjoituksen, jossa kirjoittaja väitti totuuden vastaisesti jääneensä vaille hyvitystä peruuntuneesta konsertista. Tämä oli olennainen asiavirhe, jonka toimitus korjasi puutteellisesti. Kokonaisuus ei osoittanut pyrkimystä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. Kantelu 18.2.2025 Kantelu kohdistuu MTV Uutisten verkkosivuillaan 1.2.2025 julkaisemaan juttuun Kommentti: Tämän järjestäjän tapahtumiin en koske pitkällä tikullakaan – käsittämätön tapahtumaketju selittää syyn.





Kantelun mukaan jutun kirjoittaja toteaa siinä ostaneensa liput sittemmin peruuntuneeseen konserttiin. Hän moittii konsertin järjestäjää, eli kantelijan johtamaa yhtiötä siitä, että lukuisat tapahtumat ovat peruuntuneet ja kirjoittajan odottamat lippuhyvitykset viivästyneet. Kantelun mukaan toimittaja siis kirjoittaa asiasta, johon liittyy vahvasti hänen oma henkilökohtaisen hyötymisensä mahdollisuus

Kantelun mukaan toimittaja moittii erittäin negatiivisin sanankääntein yhtiötä todeten muun muassa, että ”Kaiken tämän full HD -sekoilun myötä nimittäin voin luvata suomalaisena kuluttajana, etten koske pitkällä tikullakaan kyseisen tapahtuma-alan yrityksen järjestämiin tapahtumiin” sekä ”Toivottavasti kukaan artisti, äänentoistofirma tai muukaan taho ei koske minkään mittaisella tikulla kyseisen tapahtuma-alan yrityksen tapahtumiin”.

Kantelun mukaan kriittisen jutun voi tulkita painostuskeinoksi, jolla kirjoittaja tavoitteli itselleen etuja esimerkiksi lippupalautuksina, tai vähintäänkin pyrki kostamaan kärsimänsä vahingon yllyttämällä ihmisiä lopettamaan yhtiön palveluiden käyttämisen.

Kantelun mukaan jutun kirjoittaja ei ollut juttua tehdessään yhteydessä kantelun tehneeseen toimitusjohtajaan tai kehenkään hänen yhtiössään. Hänellä ei siis ollut vähäisintäkään tarkoitusta tarkistaa kirjoittamiaan yksityiskohtia ennen jutun julkaisua.

Kantelussa todetaan, että jutun julkaisemisen jälkeen selvisi, että vaikka toimittaja haukkui yhtiötä siitä, ettei se anna hyvityslippuja, oli kyseinen toimittaja itse saanut tällaisen hyvityslipun jo vuonna 2023. Jutun alkuperäisessä versiossa toimittaja siis väitti, ettei mitään hyvityslippuja saa enää koskaan.

Sittemmin tekstiä muutettiin sanomaan, ettei hyvityslippuja saa tällä hetkellä. Kuitenkin niitä oli saanut, ja toimittaja oli saanut sellaisen itselleenkin. Tämä jätettiin kertomatta lukijoille, ja siten rikottiin velvollisuutta pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

Kantelun yrityksensä puolesta tehnyt toimitusjohtaja kertoo julkaisseensa jutun virheitä koskeneen tekstin omalla Facebook-sivustollaan jutun julkaisupäivänä.

Kantelussa arvellaan, että myös jutun kirjoittanut toimittaja huomasi sen, koska juttua päivitettiin seuraavasti:

”Artikkelia päivitetty 1. helmikuuta 2025 kello 22.55: Tämän mielipidekirjoituksen julkaisun jälkeen Kalle Keskinen julkaisi julkisella Facebook-tilillään postauksen, jossa kerrotaan seuraavaa: "Saneerausohjelma laaditaan maaliskuussa, ensimmäiset velkalyhennykset maksetaan kesäkuussa. Samaan aikaan kaikki Tiketin lahjakortit toimitetaan näille parille tuhannelle Faith No More -lipun ostajalle." Keskisen julkaisun pohjalta päivitetty kirjoituksen muotoiluja lippurahojen takaisin saamisesta.”

Kantelun mukaan jutun alkuperäisessä versiossa todettiin seuraavasti: ”Mutta en siis Loud'n Liven velkasaneerauksen vuoksi voi vaihtaa enää Faith No Moren toteutumattoman konsertin lippua mihinkään noista tapahtumista”.

Kantelun mukaan juttua muokattiin sittemmin kyseiseltä osin seuraavaksi: ”Mutta en siis Loud'n Liven velkasaneerauksen vuoksi voi tällä hetkellä vaihtaa Faith No Moren toteutumattoman konsertin lippua mihinkään noista tapahtumista.”

Kantelun mukaan koko alkuperäisen jutun pääsanoma oli se, ettei jo ostettuja lippuja voi enää koskaan vaihtaa jonkin toisen tapahtuman lippuihin. Todellisuudessa lippuja ei voinut jutun julkaisuhetkellä vaihtaa toisen tapahtuman lippuihin.

Kantelun mukaan tämä olennainen asiavirhe olisi voitu välttää, jos toimittaja olisi ottanut yhteyttä kantelijaan tai johonkin toiseen henkilöön yhtiössä. Kantelun mukaan jutun tietolähteenä toimi toimittaja itse, ja hänellä on ollut juttua kirjoittaessaan kantelijan yhtiöön kohdistuva vahingoittamistarkoitus.

Päätoimittajan vastaus 6.11.2025

MTV Uutisten vastaavan päätoimittajan Tomi Einonen toteaa, että vaikka kommentt oli rakennettu toimittajan kokemuksen muotoon, sen ydinasia kerrottiin jutussa seuraavasti: ”Loud’n Live Promotions pääsi vuosi sitten tammikuussa yrityssaneeraukseen, joka on parhaillaan käynnissä. Näin ollen Faith No Moren konserttiin ostetuista lipuista ei voi tällä hetkellä palauttaa rahoja eikä lippuja voi vaihtaa toisen tapahtuman lippuihin [– –] Eikä minun ja tuhansien muiden maksama 70–80 euron lippuhinta ole todennäköisesti kuin pisara meressä. Tapahtumajärjestäjällä on muitakin velkojia: yhteistyökumppaneita, ohjelmatoimisto, hotelleja, tekijänoikeusjärjestöjä.”

Päätoimittajan mukaan jutussa avattiin tarinallisesti yhden kuluttajan kokemus, joka toimi esimerkkinä muidenkin kuluttajien huonoista kokemuksista tilanteessa, kun rahat ovat jumissa yrityksellä, joka lupailee asioita, mutta on myös otsikoissa talousongelmien takia, ja jonka viestintä on vähintäänkin hämmentävää, ja luottamus alkaa rakoilla.

Päätoimittajan mukaan kommenttimuotoisen tekstin kirjoittamisen lähtökohta ei ollut kosto tai oma hyötyminen. Kriittistä kuluttajajournalismia voi tehdä myös omien havaintojen ja kokemusten perusteella, päätoimittaja toteaa. Jutulle oli selvät journalistiset perusteet ja asia kosketti monia.

Päätoimittajan mukaan Loud´n Liven talousasiat ovat olleet otsikoissa useamman vuoden ajan. Juttuja ovat julkaisseet niin MTV kuin muutkin mediat. Päätoimittajan mukaan jutuista ilmenee yritykseen liittyvät useat epäkohdat sekä taloudelliset haasteet, joista ovat kärsineet sekä artistit että kuluttajat.

MTV myöntää, että tekstissä oli huolimattomuusvirheitä. Ne korjattiin kuitenkin heti, kun toimitus sai niistä tiedon. Tieto korjauksista lisättiin päätoimittajan mukaan asianmukaisesti jutun yhteyteen.

Päätoimittajan mukaan nämä huolimattomuusvirheet eivät kuitenkaan poistaneet tai muuttaneet kommentin pääsanomaa. Keskinen kertoi esimerkiksi Ylelle kesällä 2024 antamassaan haastattelussa, että järjestäjä olisi ollut valmis korvaamaan liput, mutta yrityssaneeraus ehti alkaa ennen kuin kaikki lipun ostaneet ehtivät saada rahansa takaisin. Ylen mukaan Faith No Moren keikkaa ei ehditty myydä loppuun. Osa ostajista oli saanut rahansa takaisin, osa oli vaihtanut lippunsa toiseen tapahtumaan. Samassa Ylen jutussa haastatellun asianajajan mukaan lippurahojaan yhä odottavien määrä oli huomattava.

Päätoimittajan mukaan MTV:n kommentti oli kirjoitettu nostamaan esille useamman vuoden ajan kestänyttä ihmettelyä siitä, miten uusia tapahtumia ja konsertteja järjestetään, vaikka jotkut odottavat edelleen rahojaan peruuntuneista keikoista.

Päätoimittajan toteaa, että huolimattomuusvirheiden vuoksi toimittaja ei edustanutkaan omalla kokemuksellaan sitä joukkoa, joka oli jäänyt täysin vaille korvauksia. Tämä korjattiin päätoimittajan mukaan tekstiin, eikä jutulla pyritty hyötymään tai painostamaan ketään toimittajan eduksi. Päätoimittajan mukaan jutussa pyrittiin todenmukaiseen tiedonvälitykseen. Juttuun päätyneet asiavirheet olivat päätoimittajan mukaan tahattomia ja harmillisia, mutta ne korjattiin välittömästi, kun tieto niistä saavutti toimituksen.

Päätoimittajan mukaan tieto toimittajan saamista hyvityslipuista puuttui alkuperäisestä jutusta, koska toimittaja oli luovuttanut saamansa liput eteenpäin, eikä muistanut niitä saaneensa.

Päätoimittaja huomauttaa, että kyseessä ei ollut uutisjuttu vaan mielipiteellinen kommenttikirjoitus, jonka tarinallinen muoto avasi lukijalle sitä tilannetta, jossa taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneen tapahtuma-alan yrityksen monet asiakkaat olivat joutuneet. Päätoimittajan näkemyksen mukaan kommenttimuotoisena tekstinä sen voimakkaammat ja kärjistetymmät ilmaukset olivat perusteltavissa.

Päätoimittajan mukaan kantelijan yritys oli ollut talousasioidensa vuoksi julkisuudessa jo pitkään. Kommentissa kerrattiin pääsääntöisesti vanhoja asioita, joten samassa yhteydessä kuulemisen ei katsottu päätoimittajan mukaan olevan tässä tapauksessa välttämätöntä. Kantelijan yritys tiedotti tuoreesta taloustilanteestaan MTV:n jutun julkaisemisen jälkeen, jolloin myös tiedotteen sisältämät tiedot lisättiin juttuun.

Ratkaisu

JO 7: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

JO 9: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, tälle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

JO 35: Olennainen asiavirhe on korjattava mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on tullut toimituksen tietoon, ja niin, että se tavoittaa yleisön mahdollisimman kattavasti. Korjaus on julkaistava kaikissa julkaisukanavissa, joissa virheellinen juttu on julkaistu tai tuotu yleisön saataville. Korjauksen yhteydessä yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

MTV Uutiset julkaisi verkossa näkökulmakirjoituksen, joka käsitteli tapahtuma-alalla toimivan yrityksen maksuvaikeuksia ja peruuntuneita tapahtumia. Kirjoitus perustui toimittajan omaan kokemukseen yrityksen asiakkaana.

Näkökulmakirjoituksessa annettiin alun perin ymmärtää, että kirjoittaja olisi jäänyt kokonaan ilman hyvitystä peruuntuneesta konsertista, vaikka todellisuudessa hän oli saanut hyvitykseksi lipun toiseen tapahtumaan.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että jutussa kerrotut tiedot oli tarkistettu riittävällä tarkkuudella. MTV oli aiemmin seurannut yrityksen taloustilannetta useissa jutuissa. Neuvoston arvion mukaan yritystä ei ollut välttämätöntä kuulla samassa yhteydessä. Kantelija ei tarjonnut MTV Uutisille omaa kannanottoaan julkaistavaksi. Juttua täydennettiin pian sen julkaisun jälkeen yrityksen tiedotteen perusteella.

Neuvosto toteaa, että tieto toimittajan saamasta hyvityslipusta olisi kuitenkin ollut lippuhyvitysten ongelmiin kriittisesti keskittyvän jutun kannalta niin keskeinen, että sen puuttuminen jutusta johti olennaiseen asiavirheeseen. Neuvosto ei pidä unohdusta hyväksyttävänä selityksenä jutun kannalta näin olennaisen tiedon puuttumiselle. Toimitus ei juttuun myöhemmin lisätyssä päivityksessä tuonut ilmi sitä, että kyse oli virheestä. Lisäksi korjaus merkittiin puutteellisesti. Journalistin ohjeiden mukaan korjauksen yhteydessä yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu. Kokonaisuus ei osoittanut pyrkimystä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 7 ja 35, ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisu tehty:

17.12.2025

Ratkaisun tekivät:

Eero Hyvönen (pj.), Jonas Jungar, Pasi Kivioja, Minna McGill, Sara Nurmilaukas, Farhia Omer, Anna Ovaska, Tuuli Tahkokorpi, Margareta Salonen, Timo Sipola, Mari Tuohiniemi, Marjukka Vainio-Rossi ja Erja Yläjärvi.