Joulun paluuliikenne alkaa toden teolla huomenna – tältä näyttää tapaninpäivän ajokeli

Joulupäivänä lämpömittari on Suomessa näyttänyt paikka paikoin jopa yli 30 asteen pakkaslukemia. Jouluaattona puolestaan eritoten Vaasan seudulla pauhasi "lumitykki" . Mutta miltä näyttää tapaninpäivän paluuliikenteen sää?

– Matalapaineen keskus, joka on tänään mahdollistanut lumikuuroja, on siirtymässä itään. Pakkasta on niin paljon, että etelässäkin tiet ovat jäässä. Enimmäkseen pitäisi olla poutaa ja paikoin myös aurinkoista, Manninen jatkaa.