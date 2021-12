Joulusta tuli valkea, mutta miltä näyttää vuodenvaihde? Meteorologi kertoo

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Joulusta tuli kuin tulikin valkoinen , joten niin sanotuista säätavoitteista yhden voi katsoa täyttyneen. Samalla viime yönä alkanut pakkasen kiristyminen on jatkunut läpi jouluaaton.

– Käytännössä sama talvinen säätyyppi jatkuu. Jo sunnuntaiksi matalapaineen keskus siirtyy Suomen itäpuolelle ja virtaus kääntyy pohjoiseen. Hyvin kylmä arktinen ilmamassa pysyy, mikä tarkoittaa sitä, että aina kun on selkeää, niin pakkasta on pitkälti toistakymmentä astetta, Manninen kertoo.

Koko ensi viikko on Mannisen mukaan tavanomaista kylmempi.

– Suuressa osassa maata viitisenkin astetta. Ennusteissa näkyy loppuviikolla seuraava sadealue. Epävarmaa on, koska se saapuu, mutta keskiviikon ja perjantain välillä. Se on aika laaja ja pääasiassa lunta, koska on niin kylmä, Manninen sanoo.