Viikko etenee sään osalta kaksijakoisissa tunnelmissa. Joululiikenteeseen suuntaaville on tarjolla positiivisia uutisia.

Etelä-Suomessa tiistaipäivää vietetään epätavallisen lämpimissä olosuhteissa. Sateita on luvassa lähipäivinä runsaasti.

– Vettä piisaa. Kyllä tuo maaperän imukykykin alkaa olla koetuksella, kun kosteat säät jatkuvat, toteaa MTV Uutisten meteorologi Liisa Rintaniemi.

Pohjoisessa saadaan sen sijaan nauttia talvisesta säästä ja pakkaslukemat kohoavat paikoittain jopa yli 15 miinusasteen. Maan keskiosassa lähipäivät tarjoilevat pitkälti vain ikävää nollakeliä.

– Lauhtuminen voi lumisille tien pinnoille tehdä huonompaa ajokeliä. Varsinkin tuo tieverkko maan itä- ja keskiosassa voi tänään olla sohjoinen.

Lapissa pakkasen odotetaan vielä kiristyvän tulevina päivinä, mutta nollaraja yltää silti aina Oulun tasalle asti. Useita sadealueita pyyhkäisee Suomen yli vielä ennen viikonloppua.

– Vielä viikonloppukin alkaa leudoissa merkeissä, mutta sitten jonkinlainen käänne vaanii säässä, Rintaniemi povaa.

Harmaalla joululla hopeareunus?

Joulun menoliikenteen tiimoilta meteorologilla on hyviä uutisia. Sunnuntaista eteenpäin maassa näyttäisi vallitsevan pääosin poutainen jakso.