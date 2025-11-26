Loppuviikoksi on luvassa kosteaa keliä ja kovia tuulenpuuskia.

Pakkaset ovat jäämässä ainakin toistaiseksi historiaan, kun Suomen ylle kehittyy vesisateita tarjoava marraskuinen myräkkä. Torstai tuo mukanaan laajan sadealueen, jonka lisäksi tuuli voimistuu merkittävästi.

– Myräkällä on nälkää. Se on sieltä tulossa ja syömässä lumet, ennustaa MTV Uutisten meteorologi Jenna Salminen.

Maan itä- ja pohjoisosassa sateet tulevat pitkälti vielä lumena alas. Etelässä ja lännessä joudutaan sen sijaan tyytymään vesi- ja räntäsateisiin.

Myrskypuuskat luovat torstaina haittaa liikenteelle ja etenkin maan keskivaiheilla lumipyryt huonontavat näkyvyyttä.

Perjantaina lämpötilat kipuavat reilusti plussan puolelle pohjoista lukuun ottamatta.

– Kyllä siinä alkaa lauha sää valtaamaan yhä enemmän tuota alaa. Suojasää leviää Etelä-Lappiin asti.

Syksyn tuntua ja jäisiä teitä

Valtaosa lumista sulaa pois ja valkoinen maisema vaihtuu varsin nopeasti vetiseksi sohjoksi. Luvassa onkin paluu melko syksyiseen tunnelmaan.

– Marraskuu antaa parastaan. Siinä on ihan reippaasti plussaa viikonloppuna. Etelässä mennään yli viiden asteen. Salminen kertoo.