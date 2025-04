Sää: Räntäpommi!

Vapun säästä on ennustettu viileää, mutta todellinen paukku tulee vasta sen jälkeen.

Meteorologilla on keväisten säiden ystäville sekä hyviä että huonoja uutisia.

– Kyllä se räntäpommi on tulossa vasta pari päivää vapun jälkeen. Siihen verrattuna vappusää on oikeastaan ihan ok, Liisa Rintaniemi lupaa.

Aloitetaan siitä vapusta.

Lähtökohdat eivät ole lämpimimmät mahdolliset, sillä viime yönä pakkasta on ollut Lapissa kireimmillään jopa parikymmentä astetta. Yöpakkasia on ennustettu ensi yöksikin jopa etelää myöten.

Viileää on myös ainakin vappuaattona. Parhaat mahdollisuudet aurinkoon ja lämpöön löytyvät Pohjanmaan ja Torniolaakson suunnalta.

Sateiden ei pitäisi liiemmin haitata, vaikka lounasta ja etelää viistää sadealue.

– Vapunjuhlijoille sellainen hyvä uutinen, että näyttää siltä, että sadealue painuu illaksi Suomen eteläpuolelle. Etelärannikollakin sää poutaantuu Mantan lakitukseen mennessä, Rintaniemi kertoo.

Vappupäivä odotettua parempi

Moni suuntaa torstaina vapunpäivän kunniaksi piknikille, ja sen suhteen Rintaniemellä on mukavinta kerrottavaa.

– Vappupäivä taitaa loppuviikon vapaaputkessa olla se kaikkein paras päivä.

Sateen mahdollisuus on vain vähäinen, ja lämpöasteetkin näyttäisivät kipuavan kymmenen paremmalle puolelle.

– En yhtään ihmettelisi, että Etelä-Suomen sisämaassa jollain paikkakunnalla, jossa aurinko paistaa, olisi yhtäkkiä 15 astettakin lämmintä.

Räntäpommi paukahtaa

Vapun jälkeen kuvioihin saapuu märkä räntäpommi.

Perjantain kuluessa lännestä saapuu sateita, jotka vielä siinä kohtaa pysyvät korkeiden lämpötilojen takia vetenä.

Lauantaina sateet muuttuvat jo lumeksi pohjoisessa.

– Sunnuntaina pohjoisvirtaus kehittää lumikuuroja parhaimmillaan koko maahan. Itärajan kohdalle näyttää osuvan yhtenäisempikin lumipyry, Rintaniemi ennustaa.

