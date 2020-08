Kainuun koronatartuntamäärät nousevat – nyt reagoi sote-johtaja: "Tietysti aina huolestuttaa, kun tulee tällainen isompi rypäs"

Kuhmossa todettiin perjantaina useita toisiinsa liittyviä koronatartuntoja , ja altistuneita vahvistetaan olevan yli 50. Tartunnoista viisi on todettu Kuhmossa ja yksi Kajaanissa .

– Tietysti aina huolestuttaa, kun tulee tällainen isompi rypäs, jossa on sekä todettuja tartuntoja että altistuksia, mutta keväältä meillä on hyvä kokemus, Kainuun sote-kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto kertoo.

Kevään koronavirustilanne opetti reagoimaan nopeasti uusin tautitapauksiin. Ahopelto kertoo, että he ovat saaneet hyvin tiedotettua tilanteesta. Kaikki sairastuneet on tavoitettu ja myös lähes kaikki altistuneet.

Kainuun sote tiedotti perjantaina, että yksi altistuspaikoista on Tuupalan koulu Kuhmossa, mutta valtaosa altistumisista on tapahtunut muualla. Ahopelto ei osannut vielä tarkemmin kertoa, missä paikoissa altistuksia on tapahtunut.