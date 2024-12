Edes bannattuna TikTok ei luultavasti poistuisi käyttäjien puhelimista itsekseen, mutta muuttuisi lopulta käyttökelvottomaksi. Kiellon myötä menisivät tulot monilta yrittäjiltä.

Videosovellus TikTok aiotaan kieltää Yhdysvalloissa 19. tammikuuta 2025. Paikallinen oikeuslaitos torppasi juuri anomuksen lykätä kieltoa, kertoo Reuters. Huolena on, että lyhytvideosovellus TikTok ja sen emoyhtiö luovuttavat arkaluonteisia käyttäjätietoja Kiinan hallituksen käsiin.

Kerroimme aiemmin, että kymmenet kokoomusedustajat vaativat TikTokin kieltoa Suomessa. Eduskunta on myös kieltänyt Tiktokin laitteissaan, ja Telia on kieltänyt Tiktokin käytön työlaitteissa tietoturvariskin takia.

Australia on kieltämässä sosiaalisen median alle 16-vuotiailta.

Reutersin mukaan Donald Trump, joka yritti kieltää TikTokin jo vuonna 2020, totesi ennen presidentinvaaleja 2023, että ei sallisikaan sovelluksen kieltämistä.

Kielto veisi miljardit dollarit sivu suun

Toteutuessaan TikTok-kielto pyyhkäisisi myös miljoonien pienten ja keskisuurien yritysten yli, Benzinga-sivusto huomauttaa.

Yrittäjät ovat käyttäneet TikTokia mainostamiseen ja yritystensä kasvattamiseen, ja sivuston mukaan vuonna 2023 sen kautta Yhdysvalloissa tuotettiin 15 miljardia dollaria pienille yrityksille sekä mainostetun että orgaanisen sisällön kautta.

TikTok on kertonut luoneensa Yhdysvaltoihin esimerkiksi 224 000 työpaikkaa ja miljardeja verodollareita.

TikTok-kaupassa tavaraa myyvä Megan kertoi Business Insiderille tienanneensa sovelluksen kautta jopa 8 000 dollaria eli noin 7 600 euroa kuukaudessa.

BBC:n haastattelema 27-vuotias pienyrittäjä Shira piti kieltoa "musertavana". Vaikka muutkin alustat tuottavat rahaa, Shiran mukaan TikTokista hynkkyä tulee ehdottomasti eniten.

– En tiedä, mitä kaikki nämä [pienyrittäjät] tekevät, jos kielto menee läpi. Ei sisällöntuottajille ole työttömyyskorvauksia, Shira kommentoi.

Jos jenkit menettävät kyvyn käyttää sovellusta, muissa maissa toimivat yrittäjät menettävät samalla amerikkalaisyleisönsä.

Mikä vaihtoehdoksi TikTokille?

TikTokille on toki vaihtoehtoja, mutta on mahdotonta sanoa, mihin sovellukseen yritykset tai some-vaikuttajat siirtyvät. Kalifornialaisyliopiston professori Kristen Schiele kertoi BBC:lle, että nuorempaa sukupolvea "on vaikeaa tavoittaa" millään muulla alustalla.

Markkinointifirma Viviene New Yorkin perustaja Estella Struck arvioi Business Insiderille, että Instagram tullee olemaan monen ensisijainen valinta.

Business Insiderin haastattelemat somettajat eivät pitäneet TikTok-bannia välttämättä kuoliniskuna, mutta tämä riippuu täysin somettajan toimialasta. Jos on lähinnä myynyt tavaraa TikTokin kauppasovelluksen kautta, edessä saattavat kuultaa ankarat ajat. Moni on aloittanut varautumisen videosovelluksen katoamiseen jo hyvissä ajoin.

– Toimimme tällä hetkellä oletuksella, että TikTok on tammikuussa kadonnut, kykyjenetsintäyrityksen Sam Saideman kuvasi Business Insiderille.

Saidemanin ensiaskel olisi siirtää seuraajat toiseen somesovellukseen.

– Vaikeampaa on siirtää yleisö paikkaan, joka ei luota algoritmeihin, eli tekstiviesti- tai sähköpostilistoille, tai eksklusiivisiin jäsenryhmiin.

Banni johtaa huijausviesteihin?

Toivoakin on. Lähes miljoona seuraajaa kerännyt Joseph Arujo uskoo, että TikTok-kielto jää lyhytaikaiseksi, ja omistaja ByteDance päätyy myymään sovelluksen ei-kiinalaiselle omistajalle.

– On pelottavaa, että nyt tälle kaikelle on deadline, mutta punnitsen vaihtoehtojani ja siirryn toisille alustoille, Arujo kuitenkin totesi Business Insiderille.

Forbesin mukaan mahdollinen sovellusbanni saanee liikkeelle myös hakkerit, jotka lähettänevät huijausviestejä tilistään huolestuneille yhdysvaltalaisille. Viestissä saatetaan kehottaa "suojaamaan tili" tai siirtämään se linkkiä klikkamalla "turvaan", mutta todellisuudessa viestit ovat huijausta, joiden tarkoituksena on varastaa tietoja ja käyttäjätunnuksia.

Katoavatko profiilit TikTokista?

Vaikka TikTok-kielto tulisi voimaan, Forbesin mukaan sovellus ei todennäköisesti vain katoa yllättäen puhelimesta.

CNN:n mukaan TikTokia ei "välttämättä" tarvitse poistaa, sillä oikeuslaitoksen mukaan kielto ei "suoraan kieltäisi TikTokin käytön jatkamista". Päivityksiä ei kuitenkaan tulisi, eikä sovellusta voisi ladata. Lopulta siitä tulisi käyttökelvoton.

Newsweekin mukaan on epäselvää, säilyisivätkö jenkkikäyttäjien tilit ja käyttäjien profiilit. Sivuston mukaan käyttäjien dataa ei poistettu, kun Intia kielsi TikTokin vuonna 2020. Newsweekin mukaan on mahdollista, että käyttäjille tarjotaan tilaisuus säilyttää datansa, tai jopa siirtää se toiseen sovellukseen.

Lähteet: Business Insider, Reuters, BBC, Newsweek, Benzinga, Forbesin, CNN