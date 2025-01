USA:n korkein oikeus näytti vihreää valoa Tiktokin kieltämiselle

Kongressi kielsi kiinalaisomisteisen sovelluksen kansalliseen turvallisuuteen vedoten. Vielä on auki, miten kielto toimii käytännössä.

Yhdysvaltain korkein oikeus on pitänyt voimassa lain, joka kieltää sosiaalisen median Tiktok-palvelun Yhdysvalloissa.

Päätöksen myötä Tiktokin kieltävä laki tulee voimaan sunnuntaina. CNN:n mukaan kukaan korkeimman oikeuden tuomareista ei jättänyt eriävää mielipidettä.

Tiktokin omistajat olivat valittaneet kiellon rikkovan perustuslain ensimmäistä lisäystä, joka takaa sananvapauden. Korkeimman oikeuden mukaan näin ei kuitenkaan ollut.

Tiktokin kieltämisen perusteena on kansallinen turvallisuus. Yhdysvalloissa päättäjiä on huolestuttanut muun muassa se, että kiinalaisyhtiö ByteDancen omistama Tiktok kerää käyttäjistään runsaasti dataa, jota voitaisiin käyttää Kiinan valtion vakoiluoperaatioissa.

Tiktokilla on Yhdysvalloissa 170 miljoonaa käyttäjää. Korkein oikeus totesi päätöksessään, että sovellus on miljoonille yhdysvaltalaisille itseilmaisukeino ja yhteisöllisyyden lähde.

Oikeus kuitenkin katsoi, että kongressin huolet kilpailijamaan omistaman Tiktokin uhkasta kansalliselle turvallisuudelle olivat aiheellisia.

Kiellon toteutus auki

Vielä on epäselvää, miten kielto käytännössä toimii, sillä valtio ei ole Yhdysvalloissa koskaan aiemmin kieltänyt merkittävää sosiaalisen median alustaa.

On esimerkiksi auki, miten viranomaiset kieltoa valvoisivat. On mahdollista, että sovelluksen jo ladanneet voisivat jatkaa sen käyttämistä, mutta että se poistettaisiin sovelluskaupoista.

Presidentti Joe Bidenin hallinto on viestinyt, että se jättää kiellon käytännön toteutuksen maanantaina valtaan astuvalle Donald Trumpin hallinnolle.

Trump vaati aikoinaan Tiktokin kieltämistä, mutta on sittemmin lämmennyt sille ja on kertonut haluavansa pitää sen yhdysvaltalaisten käytössä. Tiktokin toimitusjohtaja Shou Chew on kutsuttu Trumpin virkaanastujaisiin.

Bidenin hallinnon mukaan Tiktokin tulisi jatkaa toimintaansa yhdysvaltalaisomistuksessa. Trump saattaisikin pystyä lykkäämään kieltoa eteenpäin, jos sovellukselle löytyy ostajaehdokas.

Bloomberg kertoi aiemmin tällä viikolla, että Kiinassa on pohdittu Tiktokin Yhdysvaltain-toimintojen myymistä maailman rikkaimmalle miehelle ja Trumpin liittolaiselle Elon Muskille.

