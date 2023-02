Jos rahaa ei ole, ei autoakaan korjata – suomalaisten ohenevat lompakot ajavat yrittäjiä ahtaalle

Osa on pannut autonsa seisomaan ja liikkuu bussilla, tai perhe on luopunut kakkosautosta, kertovat korjaamoyrittäjät Oulusta ja pääkaupunkiseudulta.

– Korjaamojen työtä on vähentänyt myös uusien autojen pitkittyneet toimitusajat. Noin 50 000 uutta jo myytyä autoa on jäänyt tulematta autotehtaiden komponenttipulan vuoksi. Lisäksi satamalakko vaikeuttaa entisestään autojen tuontia Suomeen, sanoo Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa.

Osamaksulla

– Tammikuun kaksi ensimmäistä viikkoa on aina hiljaisia, kun perheet maksavat joulun Visa-laskuja. Tällä kertaa hiljaiseloa on jatkunut pitempään. Se on yleinen keskustelunaihe korjaamoyrittäjien sisäisessä Facebook-ringissä, Hyry sanoo.

Huoltojonot ovat lyhentyneet

Tilanne on tuttu on myös Pörhön Autoliike Oy:n Volkswagen-huollon vastaanotossa Oulussa.

– Tällä viikolla on tullut useita puheluita, joissa autonasentajat kyselivät töitä. Moni isompi autokorjaamo ja merkkikorjaamo on joutunut lomauttamaan työntekijöitään, Hyry sanoo.

”Moni yrittäjä vaikeuksissa”

Yrityksen palveluksessa on neljä työntekijää. Lisäksi kolme asentajaa on töissä oppisopimuksella. Yrityksen viime vuoden liikevaihto oli noin miljoona euroa.

Samankokoinen on myös Itä-Helsingin Autokorjaamo Oy Helsingin Vartiokylässä, jossa yrityksellä on 400 neliön korjaamotila sekä 200 neliön varaosamyymälä.

– Meidän vahvuus on joustava varaosapalvelu. Meillä on ollut töitä, mutta olen kuullut, että alalla on nyt hiljaista ja moni yrittäjä on vaikeuksissa, kertoo korjaamopäällikkö Jasu Bolmqvist.