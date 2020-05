"Jos pystyy puhumaan, pystyy hengittämään" – mississippiläinen pormestari tviittaili poliisien huostassa kuolleesta tummaihoisesta miehestä ja sai niskoilleen raivon

Sosiaalisessa mediassa levinnyt video mustaihoisen miehen kuolemaa edeltävistä tapahtumista on herättänyt raivoa ja johtanut laajoihin mellakoihin Minnesotassa, Yhdysvalloissa.

Videolla mies makaa maassa ja valittaa useampaan kertaan, ettei saa henkeä. Poliisi kuitenkin pitää miestä maassa paikoillaan nojaamalla polvella tämän niskaan. Poliisin on kerrottu olleen asennossa useiden minuuttien ajan.

Pinteessä ollut George Floyd kuoli myöhemmin poliisin huostassa. Tapaus on antanut uusia kierroksia pitkään käydylle keskustelulle rasismista Yhdysvalloissa.

Oman lusikkansa soppaan on työntänyt eteläisessä osavaltiossa Mississippissä sijaitsevan Petalin pormestari Hal Marx. Mies kirjoitti Twitteriin poliisia puolustelevia viestejä, jotka ovat saaneet osakseen kipakkaa kritiikkiä. Asiasta uutisoi ensin paikallinen WLBT3-kanava .

"Todennäköisemmin kyse oli yliannostuksesta"

Marx jatkoi sanomalla, ettei sosiaaliseen mediaan ladatulla videolla näy "hangoittelua, joka vei hänet siihen tilanteeseen". Hänen mukaansa tapauksesta nousseessa kohussa on kyse poliisin mustamaalaamisesta.

– Kun emme tiedä koko tarinaa videota edeltävistä tapahtumista, on mahdotonta tietää, miksi poliisi pysyi siinä asennossa. Vielä kerran, poliisit eivät estäneet hänen hengitystään.

Tviitit on sittemmin poistettu. Niin on tehty myös koko Marxin Twitter-tilille.

Some-episodin jälkeen pormestarin tviittailusta on uutisoitu laajasti muuallakin Yhdysvalloissa, ja Petalin asukkaat ovat vaatineet miehen eroa. Marx on kieltäytynyt. Hän on kutsunut eroansa vaatineita kiusaajiksi ja kertonut, ettei aio taipua kriitikoidensa tahtoon.