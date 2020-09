"Soitin, jotta saisin veljelleni apua, en, jotta hänet lynkattaisiin" – Daniel Pruden kuolemaan johtaneeseen pidätykseen osallistuneet poliisit pidätettiin vasta nyt virasta

New Yorkin osavaltion Rochesterissa poliisit olivat pidättäneet miehen, pistäneet tämän päähän sylkyhupun ja painaneet tämän kasvoja maahan kahden minuutin ajan, kirjoittaa New York Times.

Monroen piirikunnan kuolemansyytutkijan mukaan kyseessä oli henkirikos, jonka aiheuttivat "hapenpuutetilan komplikaatiot fyysisen aloillaan pidon yhteydessä", kirjoittaa New York Times.

Miehen perhe piti keskiviikkona tiedotustilaisuuden poliisin haalarikameroiden kuvamateriaalista, jonka perheen asianajaja oli saanut haltuunsa 20. elokuuta. Perhe on vaatinut oikeudellisia toimia poliisia vastan Uutistoimisto AFP:n mukaan tilanteessa mukana olleet poliisit pidätettiin virastaan torstaina, yli viisi kuukautta Pruden kuoleman jälkeen.

Prude oli alasti ja aseeton

Pruden veli oli kutsunut poliisit apuun 23. maaliskuuta Pruden mielenterveyden takia. New York Times kirjoittaa, että poliisiraporttien mukaan Prude oli edeltävänä päivänä viety sairaalaan mielenterveyssyistä.

Osavaltion oikeusministeri tutkii tapahtumia

New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo kuvaili videomateriaalia erittäin järkyttäväksi. Hän uskoo, että osavaltion oikeusministerin tutkinta takaa sen, että oikeus toteutuu.

Yhdysvalloissa on protestoitu, osittain väkivaltaisestikin, lähes koko kesän poliisin harjoittamaa väkivaltaa ja rasismia vastaan sen jälkeen, kun tummaihoinen George Floyd kuoli pidätystilanteessa toukokuussa. Floydin kuoleman jälkeen Yhdysvalloissa on kerrottu useista tilanteista, joissa poliisi on esimerkiksi ampunut tummaihoista ihmistä.