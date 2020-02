Jos Pohjois-Koreassa on koronavirusta, saammeko tietää siitä koskaan? Näin tauti saattaisi levitä myös suljettuun valtioon – epidemia olisi iso riski

Kiinan Wuhanin kalatorilta alkunsa saanut koronavirus tartuttanut reilussa kuukaudessa yli 31 000 kiinalaista ja vaatinut yli 600 sairastuneen hengen. Tauti on levinnyt jo Aasiassa Thaimaahan, Etelä-Koreaan, Filippiineille, Japaniin ja esimerkiksi Venäjälle. Aasian lisäksi tautia on todettu Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa.

Maan mukaan tauti ei ole levinnyt suljettuun maahan, siitäkin huolimatta, että se jakaa rajan kahden valtion kanssa, jossa tautia on todettu. Sairastuneita on vahvistettu jopa Kiinan ja Pohjois-Korean välisen rajan läheisyydessä sijaitsevilla alueilla.

Tauti saattanut kulkeutua rajan yli

Eteläkorealainen yliopistotutkija Nam Sung-wook epäilee, että joku suljetun maan kansalainen on saattanut kaikessa hiljaisuudessa sairastua koronavirukseen.

Kiinan uuden koronaviruksen alkulähteeksi on paikallistettu wuhanilainen kalatori, jossa myytiin kalojen lisäksi eläviä ja kuolleita eläimiä, myös nisäkkäitä ja matelijoita. Koska taudin tarttumismekanismia ei ole toistaiseksi vahvistettu, ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tauti tarttuu esimerkiksi eläinten ulosteiden kautta ihmiseen.

On siis mahdollista, että tauti on levinnyt eläinten kautta Pohjois-Koreaan tai ihmiseltä ihmiselle rajan yli. 90 prosenttia Pohjois-Korean tuontitavarasta tulee Kiinasta.

Useita varotoimia

Pohjois-Korea on sanonut varautuneensa mahdollisen tartunnan saaneiden potilaiden testaamiseen. CNN:n mukaan moni asiantuntija on tosin epäileväinen maan kyvykkyydestä onnistuneesti tunnistaa koronavirus.

Erakkovaltiosta vuosien saatossa loikanneet lääkärit ovat kertoneet maan terveydenhoidon tilan olevan huono; tavallisista sairaalatarvikkeista ja lääkkeistä on pulaa.

Etelä- ja Pohjois-Korean välinen rajaliikenne on suljettu epidemiapelkojen vuoksi.

Pohjois-Korea on ilmoittanut lukuisista varotoimista estääkseen taudin leviämisen maahan. Kiinan ja Pohjois-Korean välinen raja on suljettu, kiinalaisturistien pääsy maahan on toistaiseksi evätty ja kaikki maahan tulevat ulkomaalaiset joutuvat terveysviranomaisten tarkkailuun.