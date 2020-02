Onko korona levinnyt Pohjois-Koreaan? Lähteiden mukaan kuolleita on jopa viisi ja ruumiita tuhotaan tilanteen salaamiseksi

Koronavirus leviää valtavaa vauhtia ympäri maailmaa ja pahin tilanne on Kiinassa, josta tauti on lähtenyt liikkeelle.

Kiinan naapurimaissakin on todettu useita virustartuntoja, mutta Pohjois-Koreassa ei ole heidän oman kertomansa mukaan todettu yhtään tartuntatapausta.

Kaikki eivät kuitenkaan usko Pohjois-Korean lausuntojen olevan tosia. Eteläkorealainen Daily NK -lehti kertoo, että heidän tietojensa mukaan jopa viisi Pohjois-Korean kansalaista olisi kuollut koronavirukseen Sinuijun kaupungissa, joka sijaitsee lähellä Kiinan rajaa. Lehden lähteiden mukaan Sinuijin terveysviranomaiset ovat saaneet käskyn, jonka mukaan ruumiit on tuhottava välittömästi eikä kuolemista saa hiiskua sanaakaan julkisuuteen.

Kovia toimenpiteitä, jotka eivät silti välttämättä riitä

Useiden lähteiden mukaan olisi hyvin epätodennäköistä, jos koronavirus ei olisi päässyt leviämään Pohjois-Koreaan. Sen naapurimaassa Kiinassa koronavirukseen on kuollut jo lähes 1900 ihmistä ja tartuntoja maassa on todettu virallisesti melkein 72 500. Myös Pohjois-Korean muissa naapurimaissa on todettu useita tartuntatapauksia: Etelä-Koreassa 31 ja Venäjällä 2.