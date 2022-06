Jos käyttää väkivaltakonettaan saadakseen haluamansa, onko kyse persoonallisuuden häiriöstä? Psykiatrisen vankisairaalan Lauerma: ”Melko todennäköisesti kyllä”.

Leimakirves on heilunut myös Ukrainan sodan aikana, kun Venäjän presidentin Vladimir Putinin käytöstä ja henkistä sekä fyysistä vointia on arvioitu.

– Harvoin on mahdollista tehdä kuvasta tai filminpätkästä luotettavia diagnooseja. Lisäksi näillä henkilöillä on rooli. He toimivat tietyllä tavalla rooleissa kuin näyttelijät. Ei ole lainkaan helppoa luotettavasti arvioida, mitä heidän mielessään, sisimmässään liikkuu, Lauerma jatkaa.