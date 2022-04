"Putinkaan ei ole immuuni henkiselle paineelle" – videot kiihdyttivät arvioita Venäjän presidentin terveydentilasta, mutta potilas pitäisi ensin tutkia

– Videossa ei nähty mitään, mikä viittaisi siihen, että Putinilla on jokin neurologinen tauti.

– Toki on mahdollista, että yrittää peittää vapinaa tällä eleellä, mutta se olisi kovin pitkälle menevä johtopäätös.

Putinkaan ei ole immuuni henkiselle paineelle

– En usko, että Vladimir Putinkaan on immuuni tavottamalle henkiselle paineelle, jossa hän epäilemättä tällä hetkellä on. Hän ei myöskään ole enää mikään nuori mies, ja se näkyy hänen julkisissa esiintymisissään.

Putin täyttää lokakuussa 70 vuotta. Hän on jo ylittänyt venäläismiesten elinajanodotteen, joka Maailmanpankin tilastojen mukaan vuonna 2020 oli 67,3 vuotta.

– Toki hänen elintapansa lienevät keskimääräistä venäläistä miestä terveellisemmät. Hänähän on harrastanut judoa ja on muutenkin liikunnallisesti aktiivinen. Siitäkin huolimatta hän ei ole enää nuori. Ikä aiheuttaa kerrannaisvaikutusta siihen, miten keho ja mieli kokevat sen rasitteen, jonka alaisena hän tällä hetkellä on.