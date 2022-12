Video: Liekit söivät Rautjärven puukirkon hetkessä: "Ymmärsin heti, että kirkko on mennyttä"

– Ottaessani videota puoli yhdeksän aikaan aamulla, ymmärsin heti, puukirkko on mennyttä, eikä sitä pystytä enää pelastamaan, hän kertoo MTV Uutisille.

Wilen-Veijalainen näki kun ensimmäinen paloauto saapui paikalle. Kirkosta evakuoidut ihmiset olivat jo poistuneet paikalta tuolloin. Wilen-Veijalainen on asunut 23 vuotta kirkon läheisyydessä.

Etelä-Karjalassa sijaitseva Rautjärven kirkko on puurakenteinen ja Museoviraston mukaan se on valmistunut vuonna 1881. Päätytornillinen ristikirkko on suojeltu. Paikalla sijainnut edellinen kirkko paloi viraston mukaan vuonna 1872.