Jyväskylässä Keski-Suomessa on tapahtunut liikenneonnettomuus, jossa on loukkaantunut yksi ihminen.
Kolmen auton kolari tapahtui Ysitiellä Korpilahdella Maatianjärven kohdalla tänään tiistaina iltapäivällä.
Yksi autoista ajautui pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan rantaveteen kaislikkoon. Sen kyydissä oli viisi ihmistä. Yksi heistä loukkaantui. Ajoneuvo vaurioitui hinattavaksi.
Myös kaksi muuta autoa vaurioituivat hinauskuntoon.
Rantaveteen ajautunut auto oli menossa pohjoisen suuntaan.
Kaksi muuta henkilöautoa jäivät tielle. Niissä olivat kyydissä vain kuljettajat.
Liikennettä ohjataan parhaillaan onnettomuuspaikan ohi toista kaistaa pitkin.
0:55Katso myös: Jos saavut onnettomuuspaikalle, toimi näin!