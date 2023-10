Jordanin tekstitatuointiin lipsahti ironinen kirjoitusvirhe – teki sisäpiirivitsistä vain entistä paremman

Nettikansa on villiintynyt naisesta, jonka tuoreen tatuoinnin kirjoitusvirhe on yllättävästi oikeastaan tatuoinnin hengen mukainen. Floridan Titusvillestä kotoisin oleva Jordan LaMattina haluaa TikTok-huomion jäljiltä puhdistaa maineen tatuoijalta, jonka monen mielestä olisi pitänyt havaita erhe, kertoo Insider .

"Tämä ei ole sinun syysi"

Jordan oli halunnut käteensä tatuoinnin "everything's fine" eli suomeksi "kaikki on hyvin", mutta tekstistä jäikin yksi e-kirjain puuttumaan. Kädessä luki ikuisella musteella "everthing's fine". Videota on katsottu miljoonia kertoja.

Moni syytti tatuoijaa

Tatuoinnin taustalla sisäpiirivitsi – näistä syistä vika ei todellakaan ollut tatuoijan

Toisella videollaan Jordan jakoi kuitenkin lisätietoa tilanteesta. Jordanin mukaan hän oli Mandy-ystävänsä kanssa suunnitellut hankkivansa samanlaiset tatuoinnit. He päätyivät "everything's fine" -tekstiin, koska se on heidän välinen vitsinsä. Lausahdusta heillä on ollut tapana hokea toisilleen silloin, kun he todellisuudessa ovat tarkoittaneet päinvastaista: ettei heidän elämässään todellakaan ole kaikki hyvin.