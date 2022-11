Nainen hankki mysteeritatuoinnin festareilla – näin hirveä siitä tuli: "Aika hauska tarina"

Sydneyssä, Australiassa asuva Tahlia Pritchard, 32, päätti hankkia festareilta mysteeritatuoinnin ja on lopputuloksen takia noussut yhdeksi viimeisimmistä viraaleista TikTok-hiteistä. Viihdetoimittajana työskentelevästä Tahliasta ja hänen epäonnisen rumasta tatuoinnista on kirjoittanut muun muassa The Sun.