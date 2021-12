Aviopari otti vuosipäivätatuoinnit, mutta mies mokasi pahasti – "Tiesin, että minun olisi pitänyt googlata se hänelle"

"Tiesin, että minun olisi pitänyt googlata se hänelle"

Ashely kertoo videolla, että pari meni naimisiin tammikuun ensimmäisenä päivänä 2019. Käsivarteen tarkoitettu 1.1.2019 eli "I I MMXIX" muuttui matkan varrella kuitenkin tatuoinniksi "XICMXIX", joka vaimon mukaan on vain numerosarja "11919".

Video on julkaistu jo heinäkuussa, mutta on hiljattain levinnyt eri uutismedioihin. Tatuointimokasta kirjoitti muun muassa The Sun.