Jopa puolet HUS-päivystyksen vanhuspotilaista kärsii helleoireista – lääkäriltä vakava muistutus omaisille: Näin sairaalahoito voitaisiin usein välttää

Tennilän mukaan suurin osa hellepotilaista on iäkkäitä, mutta päivystykseen tai sairaalahoitoon on joutunut myös nuorempia potilaita.

– Lämpöuupumusta näkyy kaikissa ikäryhmissä. Erityisesti vanhuksilla lämpöuupumus on salakavala tila, joka akutisoi krooniset sairaudet, kuten diabeteksen ja sydämen vajaatoiminnan. Täällä Malmillakin meillä on kuitenkin jatkuvasti hoidossa myös nuoria potilaita, joilla helle on ollut osatekijä sairastumisessa.