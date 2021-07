Helteet vieneet perusterveitäkin sairaalaan – tunnistatko lämpöuupumuksen oireet?

HUS:n ensihoidon ylilääkärin Markku Kuisman mukaan helleputki on aiempien vuosien tapaan lisännyt kiireellisten ambulanssihälytysten määriä.

– Nyt esimerkiksi koko HUS:n alueella on ollut päiviä, jolloin kiireellisiä tehtäviä on ollut yli 600, kun niitä normaalisti on 500 tai hieman yli.