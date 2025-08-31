Jopa +23! Katso viikon ennuste – "Tämähän on ihan kesäkartta"

Viikon lämpimin päivä on näillä näkymin perjantai, jolloin lämpötilat ovat yleisesti jopa 22-23 astetta.

Ensi viikko on lämmin ja muistuttaa enemmän elokuuta kuin syyskuuta, kertoo Ilmatieteen laitos viestipalvelu X:ssä. Sunnuntain ja maanantain välinen yö on vielä kuitenkin paikoin kylmä.

Viikon lämpimin päivä on näillä näkymin perjantai, jolloin lämpötilat ovat yleisesti jopa 22–23 astetta, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Pinja Rauhamäki STT:lle.

Ennuste loppuviikolle on vielä kuitenkin epävarma.

Alkuviikkoa vietetään poutasäässä

Alkuviikosta sää on poutaista koko maassa Lappia lukuun ottamatta. Huomenna Lapissa voi tulla paikoin pieniä sadekuuroja ja varsinkin tiistaina kuuroja voi tulla enemmän.

Maan etelä- ja länsiosissa päivän ylin lämpötila nousee huomenna ja tiistaina noin 20 asteeseen.

– Tiistaina lämpö leviää itään ja pohjoiseen. 20 asteen lukemia voidaan mitata myös idässä ja Oulun korkeudella mahdollisesti jopa Etelä-Lapissa asti, Rauhamäki kertoo.

Muuten Lapissa lämpötilat ovat alkuviikosta 15–17 asteen paikkeilla.

Keskiviikkona lännestä tulee matalapaineen keskus, joka tuo sateita maan eteläosaan ja länteen. Keskiviikkona iltapäivästä alkaen on myös mahdollisuus ukkoselle, jonka riski jatkuu torstain puolelle.

Keskiviikkona sää on sateiden vuoksi hieman viileämpää. Pohjois-Lapissa lämpötila nousee noin 15 asteen paikkeille, ja muualla maassa lämpötilat ovat vajaa 20 astetta.

Torstaina sateet painottuvat pääosin maan itäosaan ja pohjoiseen. Sen jälkeen sää poutaantuu jälleen ja perjantaille tultaessa sateita tulee enää vain harvakseltaan maan länsiosissa.

Samaan aikaan keskiviikosta alkaen virtaa lämpimämpää ilmaa ja korkeapaine vahvistuu maan eteläpuolella. Torstaista alkaen 20 asteen lämpötilat ovat jälleen mahdollisia.

Ilmatieteen laitos ei ole antanut säävaroituksia alkavalle viikolle.