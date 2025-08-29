Vielä on kesää jäljellä – tällä alueella jopa helteen mahdollisuus

Elokuun loppua on vietetty ajankohtaan nähden tavanomaista viileämmässä säässä, mutta nyt lämpenee.
MTV:n meteorologi Joonas Koskela sanoi perjantaina, että kuukausiennusteen perusteella seuraavat viikot ovat keskimääräistä lämpimämpiä.
Termisen kesän määritelmä täyttynee siis vielä jonkin aikaa suuressa osassa maata.
Foreca lupaa ensi viikolla jopa helteen mahdollisuutta. Syyskuun ensimmäisellä viikolla 20 asteen lukemat yleistyvät.
Forecan mukaan syyskuun ensimmäisellä viikolla päivälämpötilat ovat paljolti 17–23 asteessa suuressa osassa Suomea, ja myös yöt lämpenevät.
– Ensi viikon loppupuolella ainakin etelässä on pieni mahdollisuus jopa helteelle. Tämä riippuu siitä, miten lämmintä ilmaa Suomeen pääsee ja sattuuko lämpimämmän jakson aikaan Suomessa olemaan aurinkoista vai sateista, Forecan meteorologi Anna Latvala toteaa.
Helteitä syyskuussakin
Tilastojen mukaan helteet eivät ole Suomessa mahdottomia syyskuussakaan.
Vaikka helteitä ei saada Suomessa syyskuussa läheskään joka vuosi, esimerkiksi vuonna 2019 hellepäiviä oli syyskuussa kolme ja vuonna 2018 yksi.
Viime vuoden syyskuussa helteelle mentiin jopa historiallisen monesti: yhteensä kahdeksana päivänä; edellinen ennätys oli viisi hellepäivää vuodelta 1968.