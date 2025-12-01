Pekka Pouta ennustaa lähipäiviksi Lappiin runsasta lumikertymää, etelään harmautta.

Erot Etelä- ja Pohjois-Suomen maisemissa kasvavat tällä viikolla, povaa meteorologi Pekka Pouta.

Etelä-Lapin seutuville kertyy keskiviikkoaamuun mennessä laajalti yli 15 senttiä lunta.

– Aika tiukka raja on tuossa Oulun seutuvilla. Jos lähtee [sieltä] pohjoiseen, on hyvin lumista, jos lähtee etelään, niin aika nopeasti lumipeite siinä hiutuu tämän viikon aikana, Pouta totesi lähetyksessä maanantaiaamuna.

Etelä-Lapissa lumipyry loppuu ensi yönä, mutta seuraava lumisade saapuu Meri-Lapin seutuville jo tiistaina ja kulkee koko Lapin yli.

Eteläisessä Suomessa sataa vielä maanantaina vettä, mutta tiistain "tylsän harmaasta" päivästä eteenpäin sekin vähenee.

– Ei tapahdu mitään, Pouta kuvailee etelän sääoloja.

– Tuuli hellittää. Se on lähinnä tämä sään kehitys etelässä lähivuorokausien aikana, Pouta tarkentaa.