Huijarit-elokuvan Tuulia Eloranta kertoo, miten valehtelijan pään sisään pääsee – teki rooliaan varten kuusi viikkoa ennakkotyötä

– Olin aivan rakastunut roolihenkilööni ihan alusta asti – hänessä on jotain todella freesiä. Mitä enemmän syvennyin huijariteemaan, sitä enemmän minua alkoi kiinnostaa valheen ja totuuden vastakkaisuus, joka on tässä hahmossa koko ajan läsnä. Hän valehtelee koko ajan, niin mitkä ovat niitä hetkiä, kun totuus tulee pintaan, milloin hän valehtelee ja mitä se tarkoittaa, kun nämä tasot ovat läsnä, Eloranta pohti MTV Uutisille elokuvan mediatilaisuudessa.

Elokuvan on ohjannut Rike Jokela , eikä sen kaltaista huijarileffaa ei ole aiemmin Suomessa tehty. Valehtelija-Sirun pään sisään pääsemiseksi Eloranta teki ennen kuvauksia kuusi viikkoa ennakkotyötä. – Pyrin löytämään roolihenkilön eleitä ja liikkeitä ja sitä, mikä on hänen olemisensa tapa. Käytin monenlaisia tekniikoita hyväksi, muun muassa tanssin paljon. Tekstin puhuminen samaan aikaan, kun tanssin, oli tärkeä asia.

Yhdessä kohtauksessa Eloranta ajaa vastanäyttelijänsä Samuel Kujalan (Niko) kanssa sähköpotkulaudalla kaksin, mikä osoittautui yllättävän haastavaksi.



– Siinä ei vaan löytynyt sitä tapaa, miten korkkareilla ja kahdestaan pystyy ajamaan skuutilla helposti, Eloranta naureskeli.



Elorannalle Sirun hahmo on ensimmäinen komediarooli. Sen myötä hän todella ymmärsi, miten suuri vaikutus kuvaussetillä on.



– Se on tavallaan ensimmäinen yleisö, joka hengittää sitä työtä, mitä me kaikki siellä teemme. Setti antaa tärkeää dataa, varsinkin komediassa, jossa hyvä fiilis ja eteenpäin vievä draivi ovat tärkeitä. Oli tärkeää nähdä ihmisten reaktio siihen, mitä kameran edessä tehdään. Saa vihiä siitä, mikä toimii, Eloranta kertoi.



Elorannan voi nähdä myös muiden muassa tv-sarjoissa Helsinki-syndrooma ja Rosvopankki.