Yrmy sotaherra olikin herkkä lyyrikko: Näyttelijä Joonas Saartamo oivalsi jotain tärkeää tutkittuaan isoisäänsä vuosia: "Kaikki on pidetty sisällä"

Näyttelijä Joonas Saartamon vieraili Huomenta Suomi -ohjelmassa kertomassa ensi viikolla ensi-iltansa saavasta Tiedustelijat-dokumentista. Dokumentin aiheena on Saartamon isoisän kokemukset tiedustelu-upseerina toisen maailmansodan aikaan. Saartamo kertoo työstäneensä dokumenttia noin neljä ja puoli vuotta, jonka aikana kunnioitus omaa isoisää kohtaan vain kasvoi.

– Ne asiat eivät vain tulleet puheeksi. Luulen, että kaiken pohjalla oli syynä se, että mistään ei vain oikein oltu puhuttu ukkini ja hänen sukupolvensa toimesta. Se aika on ollut niin karmeaa, että kaikki on pidetty sisällä. Sillä tavalla on selviydytty paremmin, Saartamo arvelee.