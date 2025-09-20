Mikkelin Jukurien päävalmentaja Jonne Virtanen piti suojattiensa edesottamuksia lauantain KooKoo-ottelun ensimmäisessä erässä anteeksiantamattomina.

KooKoo peittosi Jukurit vieraissa jääkiekon SM-liigan lauantain ottelussa 4–0 Jimi Suomen, Veeti Miettisen, Marcus Davidssonin ja Jesper Alrothin maalein.

Kouvolalaiset niittasivat avauserässä kahdesti, ensimmäisen kerran jo avausminuutilla. Myös kolmannessa erässä KooKoo kuritti Jukureita kahdella nuotalla – viimeinen häkeistä tyhjiin.

– Siihen olen ihan tyytyväinen, että ensimmäisen erän jälkeen meillä onneksi kokeneempi osasto piti jöötiä, että herättiin pelaamaan, Jukureita luotsaava Jonne Virtanen sanoi.

Kaikkeen lauantain taistossa Virtanen ei ollut kuitenkaan lainkaan tyytyväinen.

– Se on kyllä anteeksiantamatonta, että emme olleet valmiita pelaamaan ekassa erässä. Sen näki ensimmäisestä vaihdosta.

– Tämä kuitenkin menee niin, että pelaajat treenaavat, treenit ovat itseä varten ja peleissä ansaitaan palkka.

Virtasen mukaan Jukureilla on vielä paljon oppimista siitä, mitä ammattijääkiekko on.

– Kyllä se on tärkein vaatimus, että olet valmis, kun pelataan pisteistä. Nyt me ei oltu.

– Ensimmäiseen eräänhän me hävittiin peli tänään. Sen jälkeen ihan hyvä ryhtiliike. Niin, siinä se lyhykäisyydessään.

Mikkeliläiskasvatti Eetu Randelin piti KooKoo-maalin puhtaana 16 torjunnallaan.

Mitä KooKoo-luotsi Jouko Myrrä tuumi? Katso lehdistötilaisuus ylälaidan videolta. Alta näet ottelun maalit.

2:58 Näin KooKoo teki maalinsa Jukurien vieraana.

15. majailevan Jukurien takana SM-liigan sarjataulukossa on vain HIFK. Kummallakin on kasassa kolme pistettä; tosin Jukurit on pelannut vain neljä ottelua ja HIFK on tahkonnut viisi koitosta.

KooKoo on 11:ntenä koottuaan kuusi pinnaa viidestä mittelöstä.