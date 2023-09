Kivikasvoinen Olli Jokinen hämmästeli Jukurien touhua – murjaisi lopulta vitsin, joka sai Ässät-kollegankin hekottamaan

Lopulta Ässät kuittasi voiton, kun Will Graber osui ainoana voittomaalikilpailussa.

– Kotona, jos johdat peliä maalilla ja on viitisen minuuttia jäljellä, pitää klaarata kotiin.

– Tämä ei ole mikään uusi joukkue tai uusi valmentaja, on pari vuotta tehty hommia pelaajien kanssa. Tuohon pitää löytää ratkaisu nopeasti, mikä pelaajien itseluottamuksessa ja pelaamisessa rupeaa johtoasemassa viiraamaan niin sanotusti. Peli muuttui täysin, ruvettiin pelkäämään voittamista.

Torstain tappiosta huolimatta Jukurit on esiintynyt alkukaudesta kelvollisesti. Neljästä ottelusta saldona on kaksi voittoa varsinaisella peliajalla ja kaksi yhden pisteen tuottanutta tappiota. Joukkue on kahdeksalla pisteellään sarjataulukossa sijalla viisi.