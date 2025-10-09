Kiekko-Espoon päävalmentaja Jyrki Aho nauratti Sport-luotsi Juuso Hahlia huumorillaan.

Vaasan Sport päätti neljän ottelun tappioputkensa lyömällä Kiekko-Espoon vieraissa SM-liigan torstain ainokaisessa 4–3. Voitto tuli vaasalaisille tarpeeseen – joukkue on siitä huolimatta pudotuspeliviivan alapuolella 13:ntena ja Sport on myös pelannut edellään olevia enemmän otteluita.

– Erittäin tyytyväinen siihen, että saatiin putki poikki. 50 minuuttia oli erittäin hyvä Vaasan Sport kaukalossa. Tehtiin niitä asioita, mitä suunniteltiin, tosi hyvin. Tosin kipuiltiin Espoon hyvien vastahyökkäysten ja suorien hyökkäysten kanssa, mutta suurin osa niistä saatiin syötyä matkalla pois, Sport-päävalmentaja Juuso Hahl tuumi.

Hän jatkoi, että Sportin kaltaisessa tilanteessa, jossa "on pakko voittaa", on ymmärrettävää, että lopussa menee puristamiseksi.

– Espoo pääsi kyllä niskan päälle ja teki tästä kunnon show’n. Siitä kunnia heille, että painoivat meidät lopussa ahtaalle.

Kolmantena sarjassa majailevien espoolaisten pääluotsi Jyrki Aho puhui, että joukkueella oli "aika lailla energiavajetta tänään".

– Mutta semmoista se välillä on. Silti saatiin mahdollisuus – sehän tässä harmittaa, mies harmitteli.

"Nyt minä haluan olla ihan eri mieltä"

Molemmat joukkueet olivat pelanneet eilen. Kiekko-Espoo löi vieraissa Mikkelin Jukurit, Sport hävisi Porissa Ässille.

Valmentajilta kysyttiin, missä asioissa peräkkäisten päivien pelit kentällä näkyvät.

– Kyllähän se on tietysti tärkeää, että työt on tehty ennen peliä hyvin. Sitten pitää tietenkin tiedostaa, on huili alla tai mikä hyvänsä, minkälainen vastustaja on ja mätsätä siihenkin. Mutta kyllä se siellä valmistautumispuolella ratkaistaan hyvin paljon tällaisissa back-to-backeissa, Hahl sanoitti.

Lehdistötilaisuuden vetäjä heitti perään kysymyksen Aholle.

– No "Jykä" on varmaan samaa mieltä asiasta, vai?

Espoon koutsi sai vastauksellaan Hahlin purskahtamaan nauruun.

– Ei, nyt minä haluan olla ihan eri mieltä, ihan periaatteesta, Aho tokaisi pokan pitäen.

Katso lehdistötilaisuus ylälaidan videolta. Hauskuutus on aivan pätkän lopussa. Alta näet maalikoosteen.

5:22 Nelosketjun laituri Matti Härmä iski Sportille yllättävästi kaksi maalia. Sportin Samuel Timonen ja Kiekko-Espoon Elias Puolanne viimeistelivät kumpikin SM-liigauransa ensimmäisen maalin.