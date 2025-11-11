Hybridityömalli kasvattaa yhtiön tuotteiden kysyntää, uskoo toimitusjohtaja Samu Hällfors.

Tamperelainen Framery aikoo listautua Helsingin pörssin päälistalle. Äänieristettyjä työtiloja maailmanlaajuisesti myyvä ja vuokraava yhtiö aikoo kerätä listautumisellaan 20 miljoonan euron bruttovarat.

Toimitusjohtaja Samu Hällfors sanoo STT:lle, että ajankohta on Frameryn listautumiselle otollinen.

– Me olemme jo viime vuoden alkupuolella tuoneet markkinoille kokonaisen uuden tuoteperheen, joka on löytänyt todella hyvin asiakkaansa ja vauhdittanut kasvua hienosti.

Hällfors kertoo, että Framery on myynnin kasvun myötä saanut lisää näkyvyyttä ja uskottavuutta kansainvälisillä markkinoilla, missä se toimii jo yli sadassa maassa.

Etätyön ja lähityön yhdistäminen hybridityöksi on arkea toimistoissa sekä Suomessa että maailmalla. Hällforsin mukaan trendi on myös Frameryn kannalta otollinen.

– Meillä se on vähän molempi parempi. Vallalla oleva työskentelyn malli, jossa osa viikosta tehdään muutamia päiviä etänä ja osa viikosta ollaan työpaikalla, on todella positiivinen ilmiö meidän toiminnallemme. Videoneuvottelujen ja hybridineuvottelujen lisääntyminen lisää tarvetta pienille yksityisille ja äänieristetyille tiloille.

Frameryn liikevaihto oli tämän vuoden tammi–syyskuussa 164 miljoonaa euroa, ja se kasvoi viime vuoden vastaavasta jaksosta noin 46 prosenttia. Liikevoitto oli samalla jaksolla 31 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli noin 16 miljoonaa.

Yhtiön tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa seuraavien 3–5 vuoden aikana. Kannattavuustavoite on yli 25 prosentin oikaistu liikevoittomarginaali keskipitkällä aikavälillä.

Framery arvioi, että sen liikevaihto tänä vuonna on 214–226 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 48–54 miljoonaa.

Framery luottaa etulyöntiasemaansa

Hällforsin mukaan Framery näkee vahvoja kasvun mahdollisuuksia etenkin Euroopassa, Pohjois-Amerikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren maissa.

– Me uskomme, että kasvu oikeastaan kaikilla näillä markkinoilla jatkuu. Ei ole näköpiirissä tekijöitä, jotka sitä vahvasti muuttaisivat.

Tämän vuoden alusta laskien liikevaihdosta reilu puolet kertyi Euroopasta, Lähi-idästä ja Afrikasta, 29 prosenttia Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikasta ja 18 prosenttia Aasian ja Tyynenmeren alueelta. Yhdysvallat oli suurin yksittäinen vientimaa, ja koko liikevaihdosta 95 prosenttia tuli Suomen ulkopuolelta.

Hällforsin mukaan Frameryllä ei nähdä suurta riskiä siitä, että kilpailijat ajaisivat markkinoilla ohi vastaavanlaisilla tuotteilla.

– Meillä on ollut jo vuosikaudet noin 200 kilpailijaa maailmassa. Me olemme ydinmarkkinoillamme globaali markkinajohtaja, ja sitä kautta olemme pystyneet pärjäämään kilpailua vastaan historiassa. Me uskomme vahvasti siihen, että pystymme pärjäämään jatkossakin.