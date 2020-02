Suomen historian suurin yrityskauppa peruuntui – analyytikon mukaan kaupassa oli useita riskejä: "Kolaus Koneelle – kauppahinta olisi ollut siedettävä"

– Sellaistakin ratkaisua on väläytelty, että näitä kaikkein kriittisimpiä Thyssen Elevatorin eurooppalaisia osia olisi myyty erikseen pääomasijoittajille ikään kuin Koneen sateenvarjon ulkopuolella. En tiedä, miten helppoa se olisi käytännössä ollut toteuttaa ja miten kilpailuviranomaiset siihen suhtautuisivat, hän jatkaa.

Schindler oli valmis nostamaan kanteita



– He olisivat olleet valmiita nostamaan kanteita kilpailutuksesta miltei kaikkien kilpailuviranomaisten saralla. Siitä saatiin vielä lisämaustetta tähän, Vesola toteaa.

"Siedettävä" tarjous

Kone olisi tarjonnut Thyssenkruppista seitsemäntoista miljardia euroa. Koneen vuosittainen liikevaihto on noin kymmenen miljardia euroa.

– Sanotaanko, että tähän on ehkä käytetty aika paljon resursseja. Kone on kuitenkin aika pitkään viestinyt, että toimialalla olisi tilaa. Siinä mielessä tämä on jonkinmoinen kolaus Koneelle.