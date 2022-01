Jäikö Woltille luu tai jopa miljoonalasku käteen? DoorDashin kurssi vajonnut ja kaupan arvo laskee, mutta Woltin suomalaisomistajien verotaakka pysyy ennallaan

Suuren yrityskaupan merkitystä ei sovi vähätellä, mutta kaksi kuukautta kaupan julkistuksen jälkeen on yhä selkeämpää, että voittojen tai tarkan verotulon arvioiminen on vielä mutkikasta.

Mikä määrittää osakevaihdon verotuksen?

Verohallinnosta ei kommentoida yksittäistä kauppaa, mutta johtavan veroasiantuntijan Kirsi Tuunalan mukaan osakkeiden vaihto verotetaan, jos kaupan toinen osapuoli on EU- ja ETA-maan ulkopuolella.

– Osakevaihtosäännöksen tarkoituksena on huojentaa luovutusvoiton verotusta osakkeenomistajien verotuksessa siten, että verotus lykkääntyy ajankohtaan, jolloin vaihdossa saadut osakkeet luovutetaan edelleen. Jos osakevaihtosäännös ei sovellu, osakkeiden vaihto verotetaan luovutuksena, Tuunala kertoo.

Jääkö 600 miljoonan verotaakka joka tapauksessa pulitettavaksi?

Yhdysvaltalaisen yrityksen kanssa tehtävästä osakevaihtoon osakevaihtosäännös ei päde, vaan kaupassa on maksettava verot Suomeen heti osakkeiden vaihtohetkellä, vaikka Woltin omistajat eivät vielä rahastaisi DoorDashin osakkeita.

– Veronalaisessa vaihdossa luovutushinta on vaihdossa saadun omaisuuden käypä arvo luovutushetkellä. Luovutushetki on se hetki, jolloin omistusoikeuden siirrosta on sovittu osapuolia sitovasti, Tuunala täsmentää.