Joku mielipuoli asensi V8-moottorin Teslaan – herättää hämmennystä huoltoasemalla

Kaikki Teslat ovat sähköautoja , mutta tämä Model S on saanut sisuksiinsa Chevrolet Camaron 6,2-litraisen vaparin sekä kuusilovisen manuaalivaihteiston autoharrastaja Rich Benoitin ja hänen tiiminsä toimesta.

Tankki täyteen latausportin kohdalta

Kuten Rich Rebuilds -kanavan video osoittaa, ei Teslan muuntaminen sähköautosta polttomoottorikäyttöiseksi muskeliautoksi ollut mikään helppo homma. Koko projektiin on tähän mennessä kulunut kaksi vuotta.

Tässä autossa hämmennystä ei aiheuta pelkästään sen ääni. Auto on nimittäin takuuvarma katseiden kääntäjä myös huoltoasemilla, sillä polttoainetankin täyttöaukko on saatu sijoitettua latausportin paikalle auton vasempaan takakulmaan. Kuten videolta on nähtävissä, ei polttoainepumpulle pysähtyvä Tesla ole ihan jokapäiväinen juttu.