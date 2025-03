Kalle Rovanperältä suomalaisittain tyly linjaus, tallikaveri taas muita nopeampi – MTV seuraa

Kenian MM-ralli alkaa kahdesta erikoiskokeesta koostuvalla torstaipäivällä. MTV Urheilu seuraa tässä artikkelissa näiden erikoiskokeiden tapahtumia.

Torstain aikataulu:

EK2 Mzabibu 1 – 8,27 km klo 15.43

Seuranta:

EK1 Super Special Kasarani – 4,76 km

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Elfyn Evans Toyota 3:09,0 2. Thierry Neuville Hyundai +1,5 2. Kalle Rovanperä Toyota +1,5 4. Ott Tänak Hyundai +2,2 5. Grégoire Munster M-Sport +2,5 5. Adrien Fourmaux Hyundai +2,5 7. Joshua McErlean M-Sport +3,3 8. Takamoto Katsuta Toyota +3,5 9. Sami Pajari Toyota +4,5

Klo 13.05: MTV Urheilun Tomi Tuominen kertoo paikan päältä, että Naivashaan on ennustettu parin-kolmen tunnin päähän rankkasadetta. Tämä on sikäli huomionarvoista, että päivän toinen pätkä ajetaan kymmenen kilometrin päässä Naivashan huoltoparkista.

Klo 12.54: Evans tekee pohja-ajan. MM-sarjan kärkimies on 1,5 sekuntia nopeampi kuin Neuville ja Rovanperä. Se on kauden kymmenes pohja-aika Evansille.

Klo 12.50: Tänak kehottaa haastattelija Molly Pettitiä lähtemään lomalle ja viittaa tällä kuljettajien päätökseen olla kommentoimatta. Rovanperä kiittää faneja ja pahoittelee näille vähäsanaisuuttaan. Hän myös linjaa, ettei aio tänä viikonloppuna kommentoida pätkiä edes suomeksi.

Klo 12.49: Rovanperä ottaa kiinnityksen pohja-aikaan. Hän on 0,7 sekuntia nopeampi kuin Tänak.

Klo 12.45: Rovanperä ja Tänak baanalla. Tässä päivän rengasvalinnat:

Hankook

Klo 12.44: Fourmaux'lla on maalissa lyhyt viesti katsojille: "Hakuna matata!"

Klo 12.39: Pajari taipuu McErleanille, ja myös hetki sitten ajanut Munster oli suomalaista nopeampi. Pajari ei kommentoi maalissa englanniksi mitään. Hän vain levittelee käsiään nähdessään halkeaman tuulilasissaan.

– Tuli heti ekassa mutkassa toisesta autosta kivi tuulilasiin. Vähän haittaa näkyvyyttä, mutta ei näille mitään mahda. Koetetaan pikkuhiljaa parantaa, Pajari sanoo suomeksi.

Klo 12.35: Pajari ja McErlean vuorossa!

Klo 12.30: Pian saadaan Pajari liikkeelle. Osa Rally2-kuskeista on jo suorituksensa tehnyt, ja myös he ovat mukana FIAlle suunnatussa protestissa. Esimerkiksi Oliver Solberg ei sano maalissa juuri mitään, Gus Greensmith ei yhtään mitään.

Klo 12.06: Avauspätkä on käynnissä. Tämä ajetaan parikisana. Lähtövälit ovat viisi minuuttia. Sami Pajari ajaa seitsemännessä parissa Joshua McErleania astaan kello 12.35. Kalle Rovanperä on vuorossa 12.45 Ott Tänakia vastaan.

Klo 12.04: Ensimmäinen erikoiskoe on viime vuosilta tuttu yleisöpätkä, joka ajetaan Nairobin koillispuolella. Sen jälkeen ohjelmassa on reilun sadan kilometrin siirtymä kisan keskuskaupunkiin Naivashaan päivän toista pätkää varten.

Klo 11.51: Noin kuukauden mittainen tauko on takana, ja pian taas mennään. Edessä on MM-rallikauden kolmas osakilpailu, josta ei takuulla tule tapahtumia puuttumaan. MTV Urheilun Tomi Tuominen kertoo lisäksi paikan päällä

Suomalaisittain mielenkiinto kohdistuu tietysti Toyotaan, jonka autoilla pääluokassa kilpailevat niin Kalle Rovanperä kuin Sami Pajari.

Rovanperän tapauksessa on erityisen kiinnostavaa nähdä, miten hän pääsee sinuiksi Hankookin sorarenkaiden kanssa. Kauden kahdessa ensimmäisessä osakilpailussa, Monte Carlossa ja Ruotsissa, kaksinkertainen maailmanmestari oli isoissa ongelmissa korealaismerkin kumien kanssa. Vyöllä on sijat neljä ja viisi, ja MM-sarjassa sijoitus on kolmas. Ero tallikaveri Elfyn Evansiin on tosin peräti 30 pistettä.