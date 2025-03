MTV seuraa: Pajarille raju takaisku, Neuville teki huiman harppauksen – kuskien protestirintama rakoilee

Perjantai on Kenian MM-rallin pisin ajopäivä. Ohjelmassa on kahdeksan erikoiskoetta ja kaikkiaan lähes 160 ek-kilometriä. MTV Urheilu seuraa tässä artikkelissa ajopäivän tapahtumia.

Kokonaistilanne 3/21 ek:n jälkeen:

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Ott Tänak Hyundai 35:49,6 2. Elfyn Evans Toyota +13,1 3. Kalle Rovanperä Toyota +27,7 4. Joshua McErlean M-Sport +52,5 5. Grégoire Munster M-Sport +1:00,0 6. Thierry Neuville Hyundai +1:21,8 xx. Takamoto Katsuta Toyota +2:36,4 xx. Sami Pajari Toyota +3:34,0 xx. Adrien Fourmaux Hyundai +10:27,9

Perjantain ohjelma:

EK4 Loldia 1 – 19,11 km klo 7.51 EK5 Kengen Geothermal 1 – 13,18 km klo 9.04 EK6 Kedong 1 – 15,10 km klo 9.57 EK7 Camp Moran 2 – 31,40 km klo 12.30 EK8 Loldia 2 – 19,11 km klo 14.08 EK9 Kengen Geothermal 2 – 13,18 km klo 15.21 EK10 Kedong 2 – 15,10 km klo 16.14

Seuranta:

EK4 Loldia 1 – 19,11 km

Klo 7.42: Vielä hetki odotellaan ennen päivän seuraavan erikoiskokeen alkua. Kansainvälisessä lähetyksessä jututetaan Juha Kankkusta, joka voitti Safari-rallin Toyotalla tasan 40 vuotta sitten. Nyt Kankkunen on paikalla Toyotan apulaistallipäällikön roolissa.

– Lähdin numerolla 21, enkä ollut edes viimeinen tehdaskuski. Nuori poika tuli tänne. Minulle sanottiin, että yritä päästä läpi. Pääsin läpi ja voitin. Se oli yllätys itselleni ja tiimille.

Juontaja Kiri Bloore kertoo, että vedonlyönnissä Kankkusen voitolle annettiin kerroin 200. Kyseessä oli 26-vuotiaan suomalaiskuskin 11. MM-ralli.

EK3 Camp Moran 1 – 31,40 km

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Ott Tänak Hyundai 25:57,3 2. Thierry Neuville Hyundai +2,1 3. Elfyn Evans Toyota +8,6 4. Kalle Rovanperä Toyota +24,7 5. Adrien Fourmaux Hyundai +27,6 6. Joshua McErlean M-Sport +43,7 7. Grégoire Munster M-Sport +57,4 xx. Takamoto Katsuta Toyota +2:34,0 xx. Sami Pajari Toyota +3:24,2

Klo 7.28: Jos tällä päivän avauspätkällä nähtiin jo rengasrikkoja – niitä on tullut Katsutan ja Pajarin lisäksi Rally2-kuljettajien keskuudessa – Hankookin mukaan rengasrikon riski on seuraavalla pätkällä vieläkin suurempi. Rengasvalmistajan mukaan rengasrikon riski on EK4:llä itse asiassa tämän rallin toiseksi suurin.

Klo 7.15: Neuville oli tähän päivään lähdettäessä periaatteessa sijalla 18, jos hänen saamansa minuutin aikasakon laski hänen eiliseen aikaansa. Nyt hän on kuitenkin jo sijalla kuusi.

Klo 7.10: Munster kommentoi englanniksi. Hän manaa Pajaria, joka ei antanut hänelle tilaa. Luxemburgilaiskuljettaja sanoo hävinneensä minuutin kärjelle, sillä hän ei nähnyt Pajarin nostamassa pölyssä mitään. Mahtoiko olla niin, että aivan kuten Evans, Munster unohti kuskien tekemän päätöksen olla kommentoimatta mitään. Vai halusiko hän vain varmistaa saavansa jonkinlaisen aikahyvityksen...

Klo 7.06: Pajari tosiaan pysähtyi vaihtamaan renkaan. Hän on maalissa kolme ja puoli minuuttia Tänakia perässä. Pajari kommentoi suomeksi – ja koville ottaa.

– Meinasin heittää jotain läppää, mutta ehkä hyvä puhua jotain asiaa. Meni taas kerran tuulilasi jostain irtokivestä. Sitten meni rengas, ja vaihdoimme sen. Ei nyt ehkä muutenkaan ollut helppoa. Aikamoinen aloitus. En edes tiedä, missä se rengas meni. Siellä on tosi paljon irtokiviä ja tosi liukasta. Periaatteessa se voi mennä missä vain.

Pajarilla hajosi siis tuulilasi jo eilen koko rallin ensimmäisessä mutkassa.

Klo 7.02: McErlean jää Tänakista 43,7 sekuntia. Mainio suoritus pääluokan tulokkaalta, joka ajaa ensimmäistä Safariaan.

Klo 7.00: Pajarin kohdalla haiskahtaa rengasrikko. Hän jäi 19,75 kilometristä 22,8 kilometriin lähes kaksi ja puoli minuuttia. Kokonaistappiota nyt yli kolme minuuttia.

Klo 6.58: Fourmaux'kin jää Tänakista lähes puoli minuuttia, ja hänellä on jo valmiiksi tappiota kärjelle kymmenen minuuttia eilisen keskeytyksen vuoksi.

Klo 6.56: Katsuta ajaa pätkän läpi rikkinäisellä renkaalla ja häviää Tänakille reilut kaksi ja puoli minuuttia.

Klo 6.52: Katsutalla on rengasrikko oikeassa takarenkaassa.

Klo 6.51: Neuville jää Tänakista 2,1 sekuntia. Hän oli viimeisessä väliajassa jo 0,2 sekuntia edellä. Taaempana Katsuta on jäämässä Neuvillelle jopa puolitoista minuuttia, eli Katsutaan nähden Neuville kuittaa eilisen toiselta pätkältä aiheutuneet tappiot jo tällä päivän avauspätkällä.

Klo 6.48: Tänak maalissa. Hän lyö Evansin 8,6 sekunnilla ja Rovanperän 24,7 sekunnilla. Evans tuli lopun huomattavasti paremmin, sillä ero heidän välillään oli enimmillään 15,6 sekuntia.

– Fesh-fesh-osuudella ensimmäisenä ajaminen on parempi. Mitä enemmän siihen ajetaan, se puuroutuu ja puuroutuu. auto ei vain mene eteenpäin, asiantuntija Ferm sanoo.

– Siellä on näköjään splitteri lähtenyt edestä. Onneksi on niin hidasta. Tuo ei vaikuta kuin kovassa vauhdissa.

Klo 6.43: Rovanperä maalissa. Tappiota Evansille 14,6 sekuntia, ja Rovanperä näyttää vain haastattelussa peukkua.

Klo 6.40: Evans pätkän maalissa. Hän alkaa ensin kommentoida suoritustaan, kunnes muistaa pian, että tänä viikonloppunahan ei kommentoida mitään. Tilanne huvittaa Evansia itseäänkin, ja asiantuntija Janne Fermiä naurattaa enemmänkin.

0:45 Elfyn Evans havahtui mokaansa kesken haastattelun – asiantuntijalta hilpeä reaktio

Klo 6.34: Pätkän puolivälissä Tänak on 10,2 sekuntia edellä Evansia ja 11,9 sekuntia edellä Rovanperää. Neuville tulee Tänakin takana lähes tasatahtia, Katsuta ja Fourmaux vielä taaempana ovat hekin jäämässä selkeästi Tänakista.

Klo 6.28: Tänak tulee päivän ensimmäistä pätkää huimaa vauhtia. Hän on 7,35 kilometrin väliajassa 6,5 sekuntia edellä Evansia ja 7,4 sekuntia edellä Rovanperää. Kyseessä on uusi pätkä, jolla olosuhteet ovat vieläpä varsin hurjat. Kyseessä on myös kauden tähän mennessä pisin ja koko tämän rallin pisin pätkä.

Klo 6.23: Rengasvalinnoissa on hieman eroja. Neuville lähtee takaa-ajoon eri taktiikalla kuin muut. Pajari, Katsuta ja Fourmaux ovat Janne Fermin mukaan liikkeellä varman päälle -taktiikalla.

Tässä ovat kuljettajien rengasvalinnat perjantain ensimmäiselle lenkille.

Klo 6.17: Päivän ensimmäinen pätkä on jo saatu käyntiin. Evans ja Rovanperä ovat liikkeellä.

Klo 6.15: Hyvää huomenta ja tervetuloa seuraamaan rallipäivää!

Iso uutinen heti alkuun: Thierry Neuville on saanut minuutin aikasakon. Hänen autoaan huollettiin aamuhuollossa 21 minuuttia, kun käytössä oli vain 15 minuuttia. Autoon vaihdettiin uusi vetoakseli ja varmuuden vuoksi myös uusi vaihdelaatikko.

Taustalla on eilisen toisen pätkän tapahtumat, kun Neuville jäi viimeisillä kilometreillä muille yhtäkkiä parikymmentä sekuntia.

– Se, mitä eilen tapahtui, oli vähän itse aiheutettua. Siinä mentiin aukinaisella pyörällä pieneen monttuun. Se on pullautanut sen vetoakselin, todennäköisesti, ja sen jälkeen se on jäänyt sinne pyörimään, mikä on rikkonut vaihdelaatikon kuoret. Tietysti belgialainen on siitä tunnettu, että tuskin ottaa omaan piikkiinsä, mutta voisi ottaa, jos haluaisi, MTV Urheilun asiantuntija Janne Ferm sanoi.

– Minuutti ei merkitse oikein mitään. Kun rengasrikko tulee, minuutti on taputeltu jo siinä.