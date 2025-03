MTV seuraa: Kalle Rovanperä voittotaistelussa – villisika pinkaisi tien poikki

Kenian MM-rallissa ajetaan lauantaina kuusi erikoiskoetta ja kaikkiaan 146 ek-kilometriä. MTV Urheilu seuraa tässä artikkelissa päivän tapahtumia.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Kenian MM-ralli 19.–23.3.

La: EK:t 11-16 klo 7.20 alkaen

Su: EK:t 17-21 klo 5.30 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

Kokonaistilanne 10/21 ek:n jälkeen:

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Elfyn Evans Toyota 2.00:45,4 2. Kalle Rovanperä Toyota +7,7 3. Ott Tänak Hyundai +55,4 4. Thierry Neuville Hyundai +1:31,4 5. Takamoto Katsuta Toyota +3:26,4 6. Sami Pajari Toyota +4:19,1 7. Joshua McErlean M-Sport +5:35,4 8. Grégoire Munster M-Sport +7:43,3

Lauantain ohjelma:

klo 7.38 EK11 Sleeping Warrior 1 (26,97 km) klo 8.38 EK12 Elmenteita 1 (17,31 km) klo 9.36 EK13 Soysambu 1 (28,97 km) klo 11.59 Huolto D, WRTI Naivasha (40 min) klo 14.05 EK14 Sleeping Warrior 2 (26,97 km) klo 15.05 EK15 Elmenteita 2 (17,31 km) klo 16.03 EK16 Soysambu 2 (28,97 km) klo 18.18 Huolto E, WRTI Naivasha (45 min)

Seuranta:

EK11 Sleeping Warrior 1 (26,97 km)

Klo 8.17: Rovanperä lataa 26,3 sekunnini pohjat tässä kohtaa! Mutta Evans tulee siis vielä kovempaa.

Klo 8.15: Tänak oli pahimmillaan jo 18 sekunnin päässä Katsutasta, mutta hän häviää lopulta vain kuusi sekuntia. Evans puolestaan tulee väliajoissa kymmenen sekuntia Rovanperää kovempaa.

Klo 8.13: Myös McErlean on pysähtynyt pätkän loppupäässä, ilmeisesti rengasrikon vuoksi. Mutta hän ei ole päässyt jatkamaan matkaa. Neuville puolestaan häviää tällä pätkällä Katsutalle reilut kaksi minuuttia, eli Katsuta nousee hänen edelleen neljänneksi.

Klo 8.11: Rovanperä on väliajoissa kymmenen sekuntia edellä Katsutaa, mutta Evans on vielä seitsemisen sekuntia Rovanperääkin nopeampi.

Klo 8.09. Pajari ja Katsuta on saatu maaliin. Katsuta on minuutin nopeampi. Neuville on pysähtynyt renkaanvaihtoon noin 20 kilometrin kohdalla. Hän oli jo siinä kohtaa yli puolen minuutin päässä Katsutasta.

Klo 8.08: Tästä näkyy, miten vaativia olosuhteet ovat:

1:40 Upeaa kopterikuvaa Sami Pajarista hurjissa olosuhteissa – "Nyt ei tarvitse nukkua ratissa"

Klo 8.07: Neuvillella rengasrikko!

Klo 8.00: Serderidis ensimmäisenä maalissa. Taaempana erot kuljettajien välillä ovat todella isoja. Esimerkiksi Pajari on 7 kilometrin väliajassa puolen minuutin pääsä Katsutasta. Neuvillekin lähes 20 sekunnin päässä japanilaiskuskista samassa paikassa.

Klo 7.57: Tässä Serderidisin läheltä piti -tilanne villisian kanssa.

1:10 Villisika tiellä! Jourdan Serderidis välttää osuman vain täpärästi

Klo 7.50: Pajari on jo liikkeellä.

Klo 7.48: Tästä vielä rengasvalinnat tähän aamuun – aika samaltahan ne valinnat kuljettajien välillä näyttävät:

Klo 7.47: Noin kymmenen kilometrin kohdalla on todella mutainen tieosuus, jossa kuljettajat ovat erittäin suurissa ongelmissa.

Klo 7.40: Serderidis ensimmäisenä kuljettajana liikkeellä, ja hän on heti alussa vähällä ajaa villisian päälle.

Klo 7.39: Fourmaux on ajanut parc fermestä ulos, eli hän on sivussa vain tämän päivän ja jatkaa huomenna tavoitellakseen sunnuntaipisteitä. Näin Hyundai säästää ranskalaisen autoa. Mitään saavutettavaahan Fourmaux'lla ei tänään ajamalla olisi ollut.

Klo 7.35: Aamupäivän aikataulua on taas viilattu muutamalla minuutilla. Kaikki ensimmäisen lenkin kolme pätkää alkavat kolme minuuttia alkuperäistä aikataulua myöhemmin.

Klo 7.32: Katsuta kertoo Dirtifshin mukaan saaneensa torstai-iltana ruokamyrkytyksen, jonka vuoksi hän ei nukkunut perjantain vastaisena yönä juurikaan. Japanilaiskuskin kisa meni pilalle heti eilisen ensimmäisellä pätkällä rengasrikkoon.

Klo 7.25: Hyundailta on yksi auto poissa pelistä. Fourmaux ei starttaa tähän ajopäivään. Hän keskeytti torstai-iltana, kun akku loppui. Eilen ranskalaiskuskilta katkesi tukivarsi. Mahdollista on, että Fourmaux on kuitenkin sunnuntaina mukana, mikäli hän vain on ajanut autonsa parc fermestä ulos.

Klo 7.20: Hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan seuraamaan päivän tapahtumia! Edessä on isojen ratkaisujen päivä, niin kuin lauantait MM-rallissa monesti ovat. Voittotaistelua käydään Hyundain ongelmien vuoksi tiukimmin Toyota-kuljettajien välillä, mutta ainakaan Tänakia ei vielä voi jättää pois laskuista lähes minuutin takamatkasta huolimatta. Se ei Keniassa ole ero eikä mikään.