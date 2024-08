Tällaisen sopimuksen Valtteri Filppula teki Jokereihin

40-vuotias hyökkääjä Filppula on solminut Jokerien kanssa vuoden mittaisen sopimuksen, jonka jatkoa tarkastellaan kausittain. Filppulasta tulee Jokerien kapteeni ja myös yksi seuran omistajista. Filppula ja seura ovat sitoutuneet toisiinsa pitkällä aikavälillä.

"Oli vain yksi vaihtoehto"

– Jokerit on ollut minulle äärimmäisen tärkeä seura, joten minulle tässä oli vain yksi vaihtoehto. Tuntuu todella hyvältä, innoissani lähden kohti uutta kautta. Jokerit on auttanut minua urani aikana paljon. On hienoa palata, Filppula kommentoi.