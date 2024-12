Jokerit sonnustautuu "kirottuun" asuun

Helsingin Jokerit pelaa joulukuun ajan kotiottelunsa retropaidoissa, joita komistaa "kirottu" logo.

Mestis-seura kertoo verkkosivuillaan, että se palauttaa joulukuun ajaksi kotipelipaitoihinsa niin sanotun J-logon, joka oli käytössä vuosina 1983–1988.

Jokerit haluaa katkaista J-logon "kirouksen". Tiedotteessa kerrataan, miten alkuperäisen logon käyttövuodet ovat seurahistorian synkintä antia. Jokerit valui viiden vuoden aikana SM-liigan pohjamutiin, joutui liigakarsintaan ja putosi divariin.

– Kotiotteluiden retropaidoilla on kaksoisrooli. Ne ovat kunnianosoitus Jokereiden värikkäälle historialle ja samalla se on symboli uuden alun mahdollisuudesta. J-logolla ei ole koskaan pelattu voittavaa jääkiekkoa – nyt on aika kääntää historia toiseen suuntaan, tiedotteessa sanaillaan.

Jokerit johtaa tällä hetkellä Mestistä neljän pisteen erolla IPK:hon. Seuran tavoitteena on nousta ensi keväänä SM-liigaan karsintasarjan kautta.