Helsingin Jokerit tekee Mestiksen uuden yleisöennätyksen, kun joukkue palaa Helsingin areenaan ensi viikon perjantaina. Halli voi seurapomon mukaan olla jopa loppuunmyyty.
Jokerit kertoi tulevasta ennätyksestä tiistai-iltana. Tuolloin lippuja oli myyty 8 255 kappaletta. Mestiksen tämänhetkinen yleisöennätys (8 200) on sekin Jokerien nimissä.
Jokerit palaa Veikkaus-areenana nykyään tunnettuun Ilmalan halliin perjantaina 24.10. Vastaan asettuu Joensuun Kiekko-Pojat.
Seuran puheenjohtaja Mikko Saarni kertoi keskiviikkoaamuna MTV Urheilulle, että myynti kulkee edelleen. Nyt tikettejä on mennyt kaupaksi jo 8 900.
Tilanne näyttää Jokerien kannalta mainiolta. Saarni uskaltaa puhua jopa loppuunmyynnistä.
– Jos myynti jatkuu samankaltaisena, on hyvin mahdollista, jopa todennäköistä, että areena on viikon päästä perjantaina täynnä, Saarni linjaa.
Areena vetää jääkiekko-otteluissa reilut 13 000 katsojaa.
Jokerit ei ole pelannut tutussa kotihallissaan Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jälkeen. Sittemmin areena on siirtynyt takaisin suomalaisomistukseen.
Mestis-seura pelaa kuluvan kauden aikana kaikkiaan yhdeksän ottelua entisessä Hartwall-areenassa. Muut kotipelit Jokerit keikkoilee Helsingin jäähallissa.