Hjallis Harkimo varoittaa Jokereita

Helsingin Jokerit haastaa Lahden Pelicansin ensi viikolla alkavissa liigakarsinnoissa. Helsinkiläisseuran entinen omistaja Harry "Hjallis" Harkimo uumoilee Jokerien tilanteen hankaloituvan, jos nousumahdollisuutta ei käytetä ensiyrittämällä.

Harkimo osti Jokerit 1990-luvun alussa. Hän toimi seuran taustalla lähes 30 vuoden ajan. Jokerit voitti Harkimon aikana viisi Suomen mestaruutta.

Liikemies muistetaan kiistanalaisista toimistaan, kun hän vei Jokerit Venäjän KHL-liigaan ja myi silloisen Hartwall-areenan venäläisomistukseen 2010-luvulla. Harkimo luopui kokonaan Jokerien omistajuudesta vuonna 2019, kun hän myi osuutensa Jari Kurrille. Kurrin omistuksen taustalla oli tunnetusti venäläistä rahaa.

Sittemmin seura on palautettu suomalaisomistukseen. Myös Helsingin areena siirtyi kotimaisen sijoittajaryhmän haltuun vuoden 2025 alussa.

Nyt Jokerit on palannut Suomi-kiekkoon, voittanut Mestiksen mestaruuden ja lunastanut paikkansa SM-liigan karsintoihin.

Pitkäaikainen Jokerit-hahmo Harkimo kertoo seuranneensa joukkueen pelejä koko Mestis-kauden ajan. Harkimo pitää alkavien karsintojen keskeisimpänä pointtina Liiga-joukkue Pelicansin henkistä tilaa.

– Pelicans nosti selät pystyyn eikä taistellut playouteissa. Karsintojen eteneminen riippuu siitä, miten Pelicans saa ryhmän kokoon. Jos henki on päällä, niin tulee vaikeita pelejä Jokereille, Harkimo sanoo MTV Urheilulle.

– Nythän sen vasta näkee, että mikä Jokerien taso on, kun vastassa on Liiga-joukkue. Yksittäisten pelaajien taso on ihan erilainen Pelicansissa kuin Jokereissa.

Hjallis Harkimo.Tomi Natri /All Over Press

Jokerit on saanut nopealla aikataululla kasaan ison nosteen, joka on näkynyt esimerkiksi yleisömäärinä, jotka olivat täysin omaa luokkaansa Mestikseen. Seuran puheenjohtajan Mikko Saarnin IS:lle kertoman mukaan pelaajabudjetti oli lopulta noin 650 000 euroa.

Harkimo varoittaa Jokereita iskun paikan käyttämisestä. Jos Liiga-nousu ei tapahdu nyt pelaamalla, saattavat Mestiksessä jatkaminen ja ilmiön ylläpitäminen osoittautua hankalaksi.

– Vaikeammaksi se menee joka vuosi. Haastavampi satsata rahaa siihen joukkueeseen. Ei joka vuosi voi tällaista satsausta tehdä. Tietysti myös halliasia, että missä sitten pelataan, jos pelaavat Mestistä.

Entisen Hartwall-areenan puuhamies ottaa kantaa myös Jokerien tulevaisuuden pelipaikkaan. Tällä kaudella seura on pelannut Helsingin jäähallissa.

– En tiedä mistään vuokrista, mutta luulen, että Mestistä on vaikeaa pelata Hartwall-areenassa, Liigassahan se on sitten helpompi, Harkimo heittää.

Aiotko seurata liigakarsintoja Helsingin jäähallissa?

– En mene paikan päälle. Tässä on vaalit ja kaikki. Toivon tietysti, että Jokerit pärjää.

Harry Harkimo on Liike Nyt -puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja ja Helsingin pormestariehdokas.

Pelicansin ja Jokerien karsintasarja alkaa ensi viikon tiistaina. SM-liigapaikka varmistuu neljällä voitolla.

2:36 Ben Blood kommentoi liigakarsintoja Pelicansia vastaan: "Siitä tulee helkutinmoinen sarja"