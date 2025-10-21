Mestiksessä pelaava Helsingin Jokerit on tehnyt sopimuksen maalivahti Veini Vehviläisen kanssa.

Viime kaudella JYPissä ja TPS:ssä SM-liigaa pelannut Vehviläinen on ollut alkukauden ilman sopimusta. Nyt solmittu Jokerit-sopimus ulottuu 21. joulukuuta asti.

– Veinin pätkäsopimuksen tausta on samanlainen kuin viime viikolla julkaistulla Miro Nallilla. Hän on harjoitellut alkukauden ilman joukkuetta, joten seuraavat kaksi kuukautta tarjoavat sekä hänelle että meille mahdollisuuden arvioida rauhassa jatkomahdollisuuksia, Jokerien urheilutoimenjohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki sanoo seuran tiedotteessa.

28-vuotias Vehviläinen on edustanut SM-liigassa JYPin ja TPS:n lisäksi Sportia ja Kärppiä, jossa hän juhli Suomen mestaruutta keväällä 2018. Vehviläinen on palkittu sarjan parhaana maalivahtina kahdesti, vuosina 2018 ja 2019.

Vehviläisen cv:ssä on pelikokemusta ulkomailta Ruotsin SHL:stä sekä Pohjois-Amerikasta AHL:stä ja yhden ottelun verran NHL:stä. Maajoukkueessa hän oli voittamassa nuorten maailmanmestaruutta vuonna 2016 ja aikuisten MM-kultaa kolme vuotta myöhemmin.

– Veini on hyvässä iässä oleva meritoitunut maalivahti, jolla on edelleen korkeat tavoitteet. Hän on osoittanut pystyvänsä pelaamaan kansainvälisellä huipputasolla. Liikkuvana ja peliä hyvin lukevana maalivahtina hän tuo kokoonpanoon sekä kilpailua että kokemusta, Yrjänheikki sanoo.

Jokerien alkukausi on ollut vaikea. 11 ottelustaan vain neljä voittanut joukkue on Mestiksessä sijalla seitsemän.

– Nykyinen tulostaso ei riitä. Valmennus ja joukkue ovat yhdessä käyneet läpi keinoja, joilla saamme arjen hyvän harjoittelun ja intensiteetin siirrettyä peleihin. Siinä emme ole vielä onnistuneet, ja sen eteen tehdään nyt kovasti töitä, puheenjohtaja toteaa tiedotteessa.