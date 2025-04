Liigassa kova värväys – Leijonien maailmanmestari palaa kotiin

Jääkiekon SM-liigassa pelaava Vaasan Sport tiedotti maanantaina, että oma kasvatti Miika Koivisto, 34, on tehnyt kaksivuotisen sopimuksen seuran kanssa.

Koivisto plasi viime kaudella Liigaa Kärpissä sekä loppukauden Ruotsin SHL:n Timråssa. Hän on pelannut urallaan Ruotsin ja Suomen pääsarjojen lisäksi KHL:ssä ja Sveitsin liigassa. Seuratasolla meriittejä on tullut Suomen mestaruuden (Kärpät 2017-2018) lisäksi kaksi SHL:n mestaruutta. Koivisto on myös voittanut Mestiksen kahdesti. Mestis-mestaruudet tulivat juurikin Sportin paidassa.

– Varmasti suurin syy sille, miksi paluu Sportiin tapahtuu juuri nyt juontaa juurensa niihin kaikkiin keskusteluihin toimiston ja joukkueen jäsenten kesken, joissa on käynyt selväksi, että Sportiin on saatu selkeästi uutta suuntaa ja seuran tavoitteiden punainen lanka on hyvin nähtävissä. Tietenkin myös nykyisin perheellisenä Vaasassa asuminen tuo helpotusta myös jään ulkopuoliseen elämään, Koivisto sanoi Sportin tiedotteessa.

Menestystä on tullut myös maajoukkuetasolla. Koivisto on edustanut Leijonia olympialaisissa sekä neljissä MM-kisoissa. Saldona on vuoden 2019 maailmanmestaruus ja vuoden 2021 MM-hopea.

– Miika on tehnyt mittavan uran saavuttaen paljon. Hän tuo nyt meille sitä kokemusta ja tietotaitoa, jota on matkan varrella tarttunut mukaan. Miikan sopimus tänne on seuralle ja koko yhteisölle iso asia hänen tuodessa mukanaan oikeanlaista johtajuutta ja ennen kaikkea vaasalaisuutta, urheilujohtaja Ari-Pekka Pajuluoma summasi.

– Manussa saadaan joukkueeseen ehdotonta pelillistä johtajuutta kentälle ja henkistä johtajuutta pukukoppiin sekä joukkueen arkeen. Erittäin hienoa, että hän palaa kasvattajaseuraansa ollessaan vielä huippukunnossa ja kyvykäs auttamaan joukkuettaan parempiin suorituksiin omilla ominaisuuksillaan, päävalmentaja Juuso Hahl totesi.