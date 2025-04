Tapparalta merkittävä sopimusuutinen

Tappara on solminut vuoteen 2027 jatkuvan jatkosopimuksen keskushyökkääjä Julius Mattilan kanssa.

Mattila siirtyi Tapparaan kuluvaksi kaudeksi Rauman Lukosta. 27-vuotias keskushyökkääjä vakiinnutti kauden aikana paikkansa Tapparan ykkösketjun keskellä ja keräsi 48 ottelussaan tehot 11+19. Pudotuspeleissä yhdeksän ottelun pistemerkinnät olivat 3+3, ja Mattila oli Tapparan jatkopelien tehokkain pelaaja.

Tapparan kausi päättyi puolivälierissä, kun Ilves oli parempi otteluvoitoin 4–0.

– Hyvällä fiiliksellä jatkan Tapparan paidassa. Koko organisaatio on täynnä oman alansa ammattilaisia ja kaikki asiat hoidetaan ihan viimeisen päälle. Itse ja varmasti koko organisaatio on sitä mieltä, että tämä kausi loppui Tapparalla liian aikaisin ja ensi kaudella me palaamme vahvempana takaisin, Mattila lausui Tapparan tiedotteessa.

– Mattila on ottanut paikkansa joukkueesta erittäin hyvin ja oli tärkeä palanen päättyneen kauden joukkuetta, Tapparan urheilupäällikkö Janne Lahti kommentoi.

Tappara julkisti tiistaina myös keskushyökkääjä Verneri Ahosen ja laitahyökkääjä Emil Järventien vuoden mittaiset jatkosopimukset.

Kanadalaisvahti jatkaa Mikkelissä

Mikkelin Jukurit puolestaan kertoo käyttäneensä maalivahti Evan Buitenhuisin sopimuksessa olleen option. Näin kesken kuluvan kauden Jukureihin saapunut kanadalaisvahti jatkaa Mikkelissä myös ensi kaudella.

Lue myös: Tässä on Jukurien ensi kauden päävalmentaja

ICEHL-sarjan Innsbruckista Mikkeliin tullut Buitenhuis pelasi runkosarjassa yhdeksän ottelua torjuntaprosentilla 90,1. Play out -sarjassa Pelicansia vastaan Buitenhuis torjui jokaisessa viidessä ottelussa. Torjuntaprosentiksi tuli tasan 90, ja Jukurit vältti liigakarsinnat voitoin 4–1.

– Noilla esityksillä, mitä hän esitti täällä, niin oli helppo päätös käyttää optio myös ensi kaudesta. Evan osoitti olevansa voittava maalivahti ja sellaista me tarvitsemme myös tulevalla kaudella, Jukurien urheilutoimenjohtaja Mikko Hakkarainen sanoi seuran tiedotteessa.

– Meillä on hieno organisaatio ja Liiga on laadukas sarja. Haluan pysyä terveenä, pelata mahdollisimman paljon ja auttaa joukkuetta voittamaan pelejä, Buitenhuis sanoi.

Jukurit kertoi maanantaina, että kesken kauden Marko Tuomaisen joukkueen päävalmentajana korvannut Jonne Virtanen jatkaa tehtävässään 1+1-vuotisella sopimuksella.