Hyökkääjä Miro Nalli hyppää Jokerien mukaan tryout-sopimuksella.

Jääkiekon Mestiksessä pelaava Helsingin Jokerit tiedottaa Miro Nallin, 26, astuvan seuran riveihin kuukauden mittaisella tryoutilla.

Mies ei ollut tällä kaudella vielä pelannut. Viime kausi vierähti Mestiksessä sekä Rovaniemen Kiekossa että Iisalmen Peli-Karhuissa kiekkoillen. IPK:ssa tuli lopulta Mestis-hopeaa.

Nallilla on varsin runsaasti myös SM-liigakokemusta Tampereen Ilveksestä ja Vaasan Sportista. Ilveksen paidassa hyökkääjä voitti SM-pronssin kaudella 2021–22.

Nalli on tahkonnut urallaan kaikkiaan 206 SM-liigan runkosarjaottelua tehopistein 15+31=46 ja 13 pudotuspelimatsia pinnoin 0+3.

– Miro tuo kaivattua kilpailutilannetta joukkueen arkeen ja syvyyttä hyökkäykseen. Olemme erittäin tyytyväisiä, että saamme hänen tasoisensa liigakokemusta omaavan pelaajan mukaan ryhmään. Miro ei ole pelannut vielä tällä kaudella, joten kuukauden mittainen koeaika on hyvä mahdollisuus meille nähdä, missä mennään ja mihin suuntaan yhteistyötä voidaan viedä, Jokerien urheilutoimenjohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki sanoo.

– Miro tulee meille selkeällä tavoitteella kehittää itseään pelaajana. Hänellä on vahva motivaatio näyttää, että pystyy palaamaan takaisin Liiga-tasolle, ja se on juuri sellaista asennetta, jota haluamme Jokereissa nähdä.

Nalli on Jokerien käytettävissä jo viikonlopun otteluissa. Perjantaina helsinkiläiset pelaavat Keuruulla KeuPa HT:tä vastaan ja lauantaina kotonaan Rovaniemen Kiekkoa vastaan.