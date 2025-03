SM-liigan tähtivahdin siirrosta kohu – vihjaa uransa jatkosta: "Parasta pysyä Suomessa"

Kesken kauden tulikuuman SaiPan taakseen jättänyt maalivahti Oskari Salminen pitää edelleen JYP-siirtoaan hyvänä ratkaisuna hänen oman tulevaisuutensa kannalta.

25-vuotiaan Salmisen yllättävä siirto SM-liigan sisällä kohahdutti marraskuussa. SaiPan näkökulmasta huippualun kauteen ottaneen maalivahdin poistuminen näytti lannistavalta, mutta lopulta kaikki kääntyi lappeenrantalaisten kannalta hyvin.

SaiPa eteni pudotuspeleihin runkosarjan viidentenä samalla, kun Salmisen kausi päättyi JYPin kanssa aikaiseen kesälomaan jo ennen Keski-Suomen lumien sulamista.

– Näin jälkiviisaana voi sanoa, että eihän se nyt kannattanut ainakaan nykyhetken kannalta. Sitten taas tulevaisuuden kannalta se on tietysti eri asia, Salminen sanoo suoraan siirrosta.

Salmisen otteet uudessa seurassaan ja SaiPan pärjääminen kiinnostivat loppuvuodesta paljon, mutta lappeenrantalaisten jatkaessa porskutustaan maalivahtikaksikkonsa Kari Piiroisen ja Michael Hutchinsonin voimin asia oli pian unohtunut.

– Aika nopeasti se pöly laskeutui kuitenkin. Ehkä siinä oli se yksi viikko aikamoista säätämistä – haastatteluita ja kysymyksiä. Eipä sitä tullut oikein sen jälkeen enää mietittyä.

Oskari Salmisen siirto SaiPasta JYPiin herätti huomiota marraskuussa.Tomi Natri /All Over Press

– Uskoin siinä hetkessä ja uskon vieläkin, että olisin ollut tarpeeksi hyvä maalivahti saadakseni nostettua (JYPin pudotuspeleihin), mutta ehkä omakaan pelaaminen ei ollut niin korkealla tasolla kuin mihin pystyisin, Salminen jatkoi.

Jatko JYP-paidassa todennäköisin

Salmisen nykyinen sopimus päättyy tähän kauteen. Hänelle haettiin jo syksyllä ennen JYP-siirtoa paikkaa ulkomailta, mutta tuolloin ei vielä sopivaa vaihtoehtoa tullut vastaan. Jyväskylästä kuuluneiden huhujen mukaan ura on jatkumassa pettymyksellisestä kauden päätöksestä huolimatta JYP-paidassa.

– On se todennäköisintä, Salminen vahvistaa.

– Näen niin, että ihan lyhyelläkin tähtäimellä olisi parasta pysyä Suomessa, rakentaa tänne hyvä arki ja rytmi ja lähteä pienten tavoitteiden kautta taas eteenpäin.

Yhden merkkipaalun hän saavutti jo tällä kaudella, kun kutsu maajoukkueeseen osui ensimmäistä kertaa kohdalle. Nyt Salmisen tilastoissa komeilee yksi maaottelu, yksi voitto ja yksi nollapeli helmikuussa Tshekkiä vastaan Tukholmassa pelatusta EHT-ottelusta. Sen hän sai tililleen ilman, että pohjalla olisi ollut ainuttakaan nuorten maaottelua.

Nollapeli uran ensimmäisessä maaottelussa oli Oskari Salmisen kauden kohokohtia.IMAGO/Pius Koller/ All Over Press

Päävalmentaja Antti Pennanen aloittaa pian kokoamaan kevään ensimmäistä MM-leiriryhmäänsä, mutta Salminen ei pidättele henkeään soittoa odotellessa.

– Kyllähän minä tiedostan sen, että se meni hyvin ja tuli hyvä onnistuminen aika isoon paikkaan. Jos vain kutsu tulee, niin ihan varmasti menen, mutta ei ole nyt ainakaan mitään superkorkeita odotuksia tässä kohtaa, Salminen toteaa.

Suomeen asettumista puoltaa myös huhtikuussa alkava varusmiespalvelus Santahaminassa. Armeijan pitäisi olla ennen uuden kauden alkua hoidettu.

Karsintojen pelko näkyi otteissa

Salminen on saanut kokea niin nuoren maalivahdin nopeita kehitysaskeleita kuin vastoinkäymisiä kahdella Pohjois-Amerikassa AHL:ssä vietetyllä kaudella. Niistä oppineena hän ei halua kiirehtiä mihinkään tässä vaiheessa uraansa. Kiertolaisen leimaakaan hän ei ansioluetteloonsa kaipaa.

– Kun uran alussa tulee kauheita harppauksia eteenpäin ja yhtäkkiä tuleekin pari huonoa kautta tai yksikin, saattaa tuntua siinä hetkessä, että kaikki menee päin helvettiä, kun on tottunut siihen, että urakehitys on koko ajan ylöspäin.

– Nyt ei ole vielä mikään kiire lähteä mihinkään. Vaikka loppukausi ei mennytkään niin hyvin, pääsin taas olemaan Suomessa, ja jääkiekko oli kivaa. Pääsin pelaamaan paljon ja alkoi tuntua, että vasta loppukauden aikana pääsin kunnolla rytmiin kiinni, Salminen sanoo.

– Ei minulla loppu-uran tavoitteena ole kuitenkaan pelata Suomessa koko uraa. Kyllä se tavoite on päästä parempiin sarjoihin ja peleihin.

Oskari Salminen on jatkamassa uraansa JYP-paidassa.Tomi Natri /All Over Press

Aikansa ottaneen sopeutumisvaiheen jälkeen Salminen tunsi sekä oman että joukkueensa pelin asettuvan vähitellen uomiinsa. Hyvä vaihe kaudesta oli kuitenkin lyhyt, mutta kiitos sarjauudistuksen, JYPin tavoite playoff-paikasta eli vielä viimeiseen iltaan asti.

Runkosarjan viimeisenä viikonloppuna jyväskyläläiset hukkasivat ensin Raumalla johtonsa ja hävisivät reilu sekunti ennen jatkoajan loppua tulleella osumalla. Päätöskierroksella 2–4-kotitappio Sportille jätti joukkueen jännittämään jopa playout-karsintaan joutumista.

Salminen kertoo saaneensa lopulta huollon kautta tiedon Pelicansin kokemasta jatkoaikatappiosta TPS:ää vastaan. Se tiesi JYPin kauden päättymistä runkosarjaan.

– Oli se ehdottomasti parempi kuin playout, mutta kyllä siinä oli päällimmäisenä pettymys. Kyllä meidän olisi kuulunut sekin peli voittaa. Itse vielä henkilökohtaisesti pelasin aika huonon pelin, joten se harmitti aika paljon, Salminen sanoo runkosarjan dramaattisista loppuvaiheista.

– Kyllähän se tuntui pahalta, mutta sitä me puhuimme joukkueenkin kanssa, että meillä oli 60 peliä aikaa, ja siinä saa juuri sen, minkä ansaitsee. Se, että se oli noinkin lähellä, niin oliko se sitten pelillisesti oikeasti, niin ei nyt oikeastaan. Ei vain ansaittu enempää.

Jo pelkkä karsintojen paluu sarjajärjestelmään ja playoff-paikkojen määrän kasvattaminen 12 joukkueeseen lisäsi Salmisen mielestä huomattavasti säpinää liigakauteen.

– Kyllä se näkyi jonkun verran, että se karsinnan tuoma juttu oli kova paikka. En usko, että Liigassa on hirveästi pelaajia, jotka olisivat joutuneet koskaan karsimaan.

– Ehkä se meni meillä enemmän siihen puristamiseen, että kunhan ei karsimaan jouduttaisi, kuin että ajateltaisiin mahdollisuutta päästä playoffeihin.