Juhamatti Aaltonen myöntää: Pelicans aiheuttaa erityisen reaktion

Vuosi sitten Pelicansissa vähälle vastuulle jäänyt Juhamatti Aaltonen myöntää kevään odotetun SM-liigakarsinnan tarjoavan hänellekin pienen näpäytyksen paikan entistä seuraansa vastaan.

Aaltonen teki viime kaudella siirtorajan sulkeutuessa paluun Lahteen, mutta SM-finaaleihin ja hopeamitaliin huipentunut kevät jäi hänen osaltaan 11 runkosarjaottelun mittaiseksi.

Nyt Aaltonen valmistautuu odotettuun SM-liigan karsintasarjaan Jokerien tuoreena Mestis-mestarina. Vastaan tulee Pelicans, joka koki vuodessa karmean romahduksen karsijan paikalle.

Aaltonen myöntää, että asetelmassa on aineksia pieneen näpäytykseen Lahden suuntaan.

– Totta kai siinä aina on pieni näyttö päällä, mutta ei nyt mitään sen kummempaa. Se on normaalia, ja nyt pelataan Jokereille, mutta tietenkin siinä semmoinen ekstralataus on, että siellä on joskus pelannut. Ainahan se on halu näyttää, että kyllä tässä vielä osataan homma, Aaltonen sanoo hyväntuulisena.

Jokerit löi kauteen kovat panokset, kun se hankki riveihinsä 39-vuotiaan Aaltosen lisäksi muun muassa Valtteri Filppulan. Kauden menestyksen kannalta Aaltosen silmään on osunut kuitenkin joukkueen tasaisuus, joka antaa mahdollisuuden haastaa myös Liiga-peleissä marinoituneen lahtelaisryhmän.

– Totta kai me lähdemme haastajana. On Liiga kovempi sarja kuin Mestis, sehän on ihan selvää. Kyllähän he ovat pelanneet kovempia pelejä, vaikka kovia pelejä nämäkin ovat. Pelit pitää aina voittaa, oli se sarja mikä tahansa, mutta onhan heillä ollut lähtökohtaisesti huomattavasti kovempia pelejä, Aaltonen pohtii.

2:52 Tässä on Jokerien heikko kohta SM-liigan karsinnassa: "Tulee olemaan jäljessä"

– Uusi sarja on kuitenkin aina uusi sarja. Se lähtee nollista ja pääkopassahan ne hommat paljon tehdään, että mihin päin se lähtee kääntymään. Siinähän sitä lähdetään miekkailemaan ja katsomaan, että mihin se päin se taittuu.

"Mestikseen asti piti tulla tuokin näkemään"

Kausi Jokereissa ja Espoon Metro-areenan huipentuneet Mestis-finaalit ovat tarjonneet paljon nähneelle Aaltosellekin täysin uusia kokemuksia.

– On kyllä ollut ihan poikkeuksellisen kova meininki noissa peleissä. Mestikseen asti piti tulla tuokin näkemään. Keski-Euroopassahan tuollaista on, mutta ei tuollaista ole kyllä Suomessa muualla ollut.

– Onhan sitä tietysti finaaleissa välillä ollut, mutta tämä on ollut koko kauden tällaista karnevaalia, Aaltonen muistelee.

Juhamatti Aaltonen teki Jokereille Mestiksen runkosarjassa kymmenen maalia. Mestis-pudotuspelien 13 ottelussa tahti kiihtyi, kun tilastoihin kertyi tehot 5+13=18.Tomi Natri /All Over Press

Hän oli pikkupoikana seuraamassa Oulun Raksilassa jäädytyskoneen puoleisen päädyn pleksin takana, kun Kärpät teki paluuta SM-liigaan keväällä 2000.

– Muistan kyllä hyvin ne. Silloin oli varmaan Oulunkin mittapuussa se kovin meininki melkein. Tietysti sitten ne ensimmäiset mestaruudet olivat myös, mutta silloin (karsinnoissa) oli kyllä kova meininki. Halli oli niin täysi kuin olla ja voi.

– Tulee varmasti olemaan ikimuistoiset pelit. Varsinkin näin monen vuoden jälkeen. On siitä Sportin ja Ässien sarjastakin aika paljon aikaa. Sekin sarja on jäänyt historiankirjoihin, joten onhan tämä vähän tällainen historiallinen hetki myös, Aaltonen viittaa vuoden 2009 kulttisarjaan.

– Näitä vartenhan sitä aina tuolla marraskuussa hallille raahaudutaan, kun vähän tympäisee. Sitten näinä hetkinä olisi hyvä fiilis ja hyvä kunto. Kyllähän se aina palkitsee, kun pääsee näihin hetkiin.