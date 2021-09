Yo-kirjoitusten seksuaalirikosoikeudenkäyntiä koskeva tehtävä aiheutti närää – näin YTL vastaa palautteeseen

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Lukija järkyttyi, näin YTL vastaa

MTV Uutisten saamassa lukijapalautteessa tehtävää kuvaillaan edesvastuuttomaksi sekä traumaa triggeröiväksi ja järkyttäväksi, sillä tehtävän aihe liittyy seksuaalirikokseen. Lukijapalautteen mukaan ylioppilaskokeen tehtävä on "kevyttä raiskauskulttuurin normalisointia" ja filosofista kysymystä olisi hyvin voinut tarkastella muiden aiheiden kautta.

"On todella valitettavaa"

Tähkän mukaan on valitettavaa, jos jollekin kirjoittajista on aiheutunut tehtävänannosta harmia.

– On todella valitettavaa, jos jollain kokelaalla on nousseet omat muistot tästä tehtävästä pintaan. Mutta tämän tyyppisiä aika vaikeita asioita käsitellään opetuksessa.

Tähkän mukaan tehtävänannossa on pyritty hienotunteisuuteen hankalasta aiheesta huolimatta.

– Keskiössä on todistajan toiminta – minkälaiset velvoitteet hänellä on – eikä itse väkivallanteko.

Tähkän mukaan YTL ei ole saanut palautetta kyseisestä tehtävästä. Sen sijaan palautetta on tullut sen suhteen, että koetta on pidetty yleisesti tasapainoisena. YTL:n palautekysely kokeesta on edelleen auki.