Therese Johaug paljasti manttelinperijänsä nimen – suitsuttaa hiihtäjän monipuolisuutta

Johaugilla on arvio siitä, kuka ottaa hallitsijan paikan naisten hiihdossa ensi kaudella.

– Hänellä on kapasiteettia sprintissä ja normaalimatkoilla. Hän on todella vahvoilla Tour de Skillä. On ollut mahtavaa katsoa hänen menestystään tänä talvena, Johaug sanailee Expressenin mukaan.